Mutlu Azgın yazdı: BELAM

ELAM ve benzeri nefret/şiddet hareketlerinin sadece güneyde değil, dünyanın her yerinde iktidarlar tarafından önemsenmesi ve ciddiye alınması gerekir.

Aynı paralelede, yerel ülke vatandaşlarının, sivil toplum örgütlerinin bu tarz oluşumların söylemlerini ve eylemlerini ciddiye alması oldukça önemlidir. Çünkü, nefret ve şiddet yaratan bir örgütün muhatapları her an, her saniye ve konuya göre değişkenlik gösterebilir.

Bu anlamda, ELAM rum vatandaşlara DA dönük reel ve potansiyel bir tehdit/tehlikedir.

Bu, işin ciddiye alınması mevzu... gerek iktidar gerekse sivil toplum tarafından... hem AB üyesi tek-toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti hem de KKTC tarafından.

ELAM’ın yaptığı şey nedir temelde?

Önce genellediği ve ardından nefretini (sembol) bayrağa indirgeyerek yakmak fiiliyle bir topluma nefret transferinde bulunmak.

Yani, 1) genelleme yapıyor, 2) bayrağa indirgiyor, 3) yakmak eylemiyle ( sembolik yok etme) nefret transferinde bulunuyor.

Bu 3 öğeyi barındıran her ‘karşı eleştiri’ ELAM’a hizmet etmekten kaçamaz, kaçınamaz.

Bilerek veya bilmeyerek.

ABD, Fransa, Suriye, İsrail, Almanya bayrağı yakmak son 3-5 yılda yakın coğrafyamızda en yaygın gördüğümüz sembol nefret fiilleri.

Her zaman bayrak olmasına da gerek yok.

Afrika gazetesi tabelasını indirme eylemi örneğin, benzer bir sembolik yok ediş üstünden nefret ve şiddet transferiydi.

Recm teşebbüsü de cabası.

Nefret ve şiddet, toplumlar-arası özelliğiyle sınırlı kalamaz, sınır tanımaz doğası gereği kalamaz.

Toplumlar-arası herhangi bir nefret ve şiddet eylemi/söylemi toplumlar-içi paralel nitelikler taşır, toplum-dışı nitelikle sınırlı kalmaz.

Biz üzerimize düşen uyarıları yaparken, ama ELAM yöntem kardeşliğine düşmeden, güneyde yaşayanların da bu işi önemsemesinde fayda var.

18/11/2019 15:53