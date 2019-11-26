Mutlu Azgın yazdı: Liderlik edecek yeni bir vizyona ihtiyaç vardır

Berlin in Berlin:

1- Seçim savaşları: Dış/İç Siyaset İlişkisi

Kazanım olduğu havası yaratılmalı, ve bu yüzden dere geçerken at değiştirilmemesi tavsiye edilmeli.

Crans Montana’da moral bozan her şey şu anda moral sebebi yapılmış durumda.

Fark ne?

Crans Montana’da bile beğenmediğimiz noktadan geriye düştük süreç içinde ve şimdi moral bozan Crans Montana rayına geri oturduk.

Kaybolan eşşeğimizi bulduk yani.

Söz konusu 2 yılda, sorumlu makam toplum adına neler yaptı?

Eşşeğimizi buldu.

Az şey değil 2 yılda.

Ama evet, en azından Crans Montana sonrası Sayın Akıncı’nın manşetlere taşınan AB içinde iki farklı devletin konuşulmaya başlanması önerisi rafa kalktı bu zirveden çıkan sonuçla diyebiliriz.

Ve bu zirve sonrası öfke patlamasına bağlı irrasyonel tepkilere şahit olmadık.

Bu da güzel, olumlu bir kazanım.

Geldiğimiz nokta aynı, ama tepkiler farklı.

2- İdeoloji/Kimlik Savaşları: Siyaseten Ölmek Üzerelik

Doğrudan seçim bağlantılı olmamakla birlikte, ideolojik dünyasını Kıbrıs Sorunu etrafında dizayn etmiş, hatta siyasi işlevsellik bağlamında kimliğinin parçası haline getirmiş aktörlerin tepkisi.

Yıllarca Kıbrıs Sorunu bağlantılı çözüm istemenin solculuk, istememenin sağcılık sayıldığı yerde bu tarz kimlik formasyonlarının oluşması çok doğal.

Kıbrıs Sorunu çözülmeden hiçbir şey olmayacağını düşünmek görünürde acıklı, aciz bir durumdur değil mi?

Evet.

Ama biz bu durumu SAHTE ÖZGÜRLEŞME aracı olarak kullanmaya başlayalı çok oldu.

Biraz kibir, biraz yerel oryantalizm ve bolca sorumsuzluk:

Ben aslında bu memleketteki rezilliklerden sorumlu değilim, çözülmemesinden de sorumlu değilim çünkü çözülemez, çözülemeyen bir şeyden neden sorumlu olayım...ben daha iyisine layığım, bu aptal topluluktan da daha üstünüm çünkü neyi hak ettiğimin farkındayım.

Hal böyle olunca, farklı bişey söylediğiniz an kimlik saldırısı olarak yorumlanacaktır.

Bu nedenle tepkileri sert ve acımasızdır.

Sosyal ve siyasal fonksiyon krizi kendi başına ciddi bir sorundur çünkü.

Bir düşünsenize... hayatının sorumlusu olmak nasıl da acıklı bir mahkumiyettir.

Nasıl da ürkütücüdür...

Gerçek özgürlük böyle bir ürkünçlüğü de beraberinde getirir:

Sorumluluk.

Velhasıl, çözüm istemez de olursunuz, bilmem kimin oğlanı da, hukuk bilmez de, aptal da.

Bunlar iyi ihtimaller daha, olabilecekleriniz arasında.

Bir insan sosyal ve siyasal alanda sözü ve işlevi ile vardır.

Söz ve işlev biterse geriye ne kalır?

3- Rayına Oturamayan Tren: Post-Referandum Siyaseti.

Zurnanın zırt dediği yer.

Şimdi... Berlin’den çıkan sonuç, taaa Sayın Talat döneminden itibaren devam eden ve Sayın Talat’ın defalarca şikayette bulunduğu, uyarı yaptığı, farklı enstrümanlarla açılım yapmaya çalıştığı MÜZAKERE STATÜKOSU’nda bir değişikliğe neden olmuş mudur?

Veya değişiklik öneren herhangi bir sonuca kapı aralamakta mıdır?

Hayır.

Zaman sınırı yok, BM’nin görevinde niteliksel bir değişiklik yok ( Kıbrıslı çözüm diye yutturulan ve BM’nin işlevini düşüren, neredeyse bertaraf eden mevzu), kısacası UCU AÇIK bir süreç.

UCU AÇIK müzakere yönteminde, sonuca ulaşma çabası dışında yapabileceğimiz başka bişey var mı?

Yok.

Ne zaman olacağı belli mi?

Yok.

Olacağı belli mi?

Yok.

Federasyon görüşmeye devam edeceğiz, çabalacayacağız.

Güzel.

Devam edelim ve çabalayalım, hatta öncesinden de fazla, öncesinden de tutkulu.

AMA!

‘Çözüm olmadan bizden bir şey olmaz’ önermesi, verili koşulları düşündüğünüz vakit, hayat kalitenizi artırıyor mu?

Hayatınızı daha güzel kılıyor mu?

Sizi güçlendiriyor mu?

Böyle bir önerme sizi yaşadığınız siyasadan sosyale SORUMLU ÖZNE yapıyor mu?

Düşünün bir lütfen.

Öyleyse, çözüm için BİZ elimizden geleni yapacağız, BELİRLEYİCi olabildiğimiz noktaya kadar yapacağız, ama ELİMİZDEN GELMEYEN, BELİRLEYİCİ olamayacağımız noktada da:

BİZDEN HER ŞEY OLUR VE OLMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM diyeceğiz.

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Berlin in Berlin filminden aklınızda ne kaldı?

Duymak istediğimden değil.

Cevabı sizde kalsın.

Kendimize dürüst olalım diye.

**

Kıbrıs Sorunu’nda müzakere statükosunu ve modalite problemini aşacak, yerel siyasette SORUMLULUK SAHİBİ ÖZGÜR ÖZNELER olabilmemiz için topluma liderlik edecek bir Cumhurbaşkanlığı Vizyonu’na ihtiyaç vardır.

Ve artık, adı konmalıdır!

26/11/2019 15:57