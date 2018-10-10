Mutlu Bir Cinsel Hayat İçin Bunları Yapın!

1- Aşık olduğunuz insanla ilişkiye girin:

Duygusal bir şeyler hissetmediğiniz biriyle yaşadığınız cinsel birliktelik sizi mutlu etmeyebilir. Ama aşık olduğunuz kadınla/ adamla yaşadığınız cinsel birliktelikte sadece zevk bakımından düşünemezsiniz. Bu yaşadığınız birliktelik hem bedenen hem de ruhen sizi yeterince tatmin edecektir.

2- Sağlıklı beslenme:

Sağlıklı beslenen insan güne enerjik başlar ve beslendiği yiyeceklerle böyle sürmesini devam eder. Enerjik bir birey cinsel birliktelikte daha çok istenen taraf olacaktır. Sağlıklı beslenmek için yediğiniz gıdalara dikkat etmeniz gerekir. Günlük karbonhidrat, yağ, protein ihtiyacımızı gidermemiz gerekir. Bunun dışında avokado, bal, bitter çikolata gibi gıdaları tüketmeniz de önemli. Bu sizin ve ilişkinizin enerjisini yükseltecek, hatta en üst seviyeye taşıyacaktır.

3- Odaklanmak:

Stresli bir gün geçirmiş veya yorgun olabilirsiniz. Fakat bunları cinsel birlikteliğinizde unutmanız gerekir. İlişkinize odaklanmış ve istekli olmanız cinsel mutluluk sağlayacaktır.

4- Erken boşalmamak:

Eşinizle uzun süren cinsel birlikteliğinizin olması, iki tarafında doyum noktasına ulaşmış olması sizi mutlu edecektir.

5- Karşı tarafın isteklerine önem vermek:

Eşinizin nelerden daha fazla haz aldığını bilmeniz ve bunları uygulamanız sizin daha mutlu bir cinsel ilişki yaşamanızı sağlayacaktır.

6- Sıradan olmayın:

Eşinizle planlı sevişmenin yanında cinsel birlikteliğinizi yatağın dışında da gerçekleştirebilirsiniz. Eşinizle her zamanki gibi evinizde değil bir akşamlık kaçamakla otel odasında birliktelik geçirebilirsiniz. Romantik sürprizler her zaman cinsel ilişkinizi renkleştirecektir. Birlikte yaptığınız küçük oyunlar cinsel ilişkinizde tatmin ve mutlu olmanızı sağlayacaktır.

7-Ön sevişme:

Cinsel ilişkinin en kilit noktası ön sevişmedir. Ön sevişmeyi uzun tutmak kadının daha kolay orgazm olmasını sağlar. Erkek için ise daha geç boşalmaya sebep verir. Cinsellikten daha fazla haz almanızı sağlar.