Mutlu çiftlerin asla kullanmadığı 5 kelime

Partnerinizle ilişkinizde birbirinizi yaralamak istemiyor ve sorunlarınızı basitçe çözüp mutluluğunuzu sürdürmek istiyorsanız bu beş kelimeden uzak durmak sizin için harika bir yöntem olabilir. Peki mutlu bir beraberlikte sarf etmemeniz gereken sözcükler nelerdir?

1- ASLA

Mutsuzluk ve kesinlik duygusunu ima eden "Asla" sözcüğünü kullandığınızda partnerinize iyi olmadığını ve değişmek için de herhangi bir umut olmadığını söylemiş olursunuz. Bu oldukça kırıcı olabilir.

2- HER ZAMAN

"Her zaman" katılık ve doğruluk duygusunu içerir. Her zaman dediğinizde eşinize onun hatalı olduğunu, sizin haklı olduğunuzu ve bu konuda yapılabilecek hiçbir şey olmadığını söylemiş olursunuz. Bu da takdir edersiniz ki çözümcü bir tavır değildir.

3- AMA

"Ama" manipülasyon duygusunu ve dürüstlük eksikliğini ima eder. Ama dediğinizde daha önce söylenenleri reddedip olumlu bir ifadeyi olumsuz bir ifadeye dönüştürür. Bu da aranızda yakınlık oluşmasını engelleyen bir durumdur.

4- AYRILIK/ BOŞANMA

Ayrılıkla ya da boşanmakla tehdit etmek, bunu bir seçenek olarak önermek veya partnerinizi ilişkinizi mahvetmekle suçlamak geri dönüşü olmayan bir duruma sebep olabilir. Bu şekilde iletişim kurmak ilişkinizi yıpratıp farklı yollara gitmenize sebep olabilir.

5- KÖTÜ SÖZ/ KÜFÜR

Partnerinize kötü bir söz söylediğinizde ya da küfür ettiğinizde geriye sadece kaba, saldırgan bir tavrın izi kalacaktır. Bunu düzenli olarak yapmak partnerinizin ruhunu yok edecek ve ilişkiyi öldürecektir.