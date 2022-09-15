Mutlu çiftlerin dikkat ettiği 4 kural

Uzun süre beraber olan çiftlerin mutlaka bir sırrı olduğu düşünülür. İlişkileri sorunsuz devam ettirmek ve her zaman mutlu olmak mümkün olmaz. Ancak uzun zamanlar mutluluğu koruyabilen çiftlerin bu başarısı herkes tarafından takdir edilir. Sorunların üstesinden gelen ve mutlu beraberlik yaşayan çiftlerin hayatlarında olmazsa olmaz dediği bazı kurallar bulunur.

İlişkinizi uzun süre ayakta tutmak ve sevdiğiniz insanla mutlu olabilmek için ilişkinizdeki bazı kurallara dikkat etmeniz gerekir. Birlikte saygı ve sevgi çerçevesinde yürüttüğünüz ilişkinizi her geçen gün daha güçlü hale getirmek istiyorsanız bu ipuçlarına bir göz atın.

1-HER GÜN DİYALOG KURUN

Mutlu çiftlerin çoğu eşlerini çok iyi tanıyor. Hayatlarını, hayâllerini, sıkıntılarını partneriyle paylaşmaktan çekinmiyor.

Her gün mutlaka baş başa diyaloglar kurmak için alanlar yaratıyor. Genellikle gün içerisindeki yaptıklarına dair şeyleri partnerleriyle keyifle paylaşıyor ya da eğlenceli konulara değinerek aradaki iletişimi güçlendiriyor.

2-EMPATİ KURMAK

Uzun süreli ilişkilerin sağlıkla yürüyebilmesi için çiftlerin birbirleri ile empati kurmaları gerekir. Çiftler anlaşmazlık yaşadığı durumlarda birbirlerini anlamayı ve farklı bakış açısı oluşturmayı başaramıyor. Bu durum sonrasında çatışmalar daha çok büyüyor.

Mutluluğu yakalayabilmek için olaylara partnerinizin gözünden bakmanız gerekir. Empati duygusu geliştikçe aradaki sorunlar daha kolay çözülebiliyor

3-KÜÇÜK SÜRPRİZLER

Uzun zaman devam eden ilişkiler bir süre sonra monotonlaşır. Bu monotonluğu ortadan kaldırmak ve ilişkinin canlılığını korumak için küçük sürprizler yapmak gerekir. Sürprizler ilişkileri her zaman ayakta tutar.

Mutlu çiftler de bunu her zaman yapar. Eşinizin hiç beklemediği anda yapacağınız jestler sayesinde aranızdaki bağ daha güçlü hale gelir.

4-BİRLİKTE GÜLMEK

Mutlu çiftler genellikle birlikte eğlenmeyi ve gülmeyi çok iyi başarıyor. Bu onların birlikte çok iyi zaman geçirdiğine işaret ediyor.

İyi bir beraberlik için mutlu anları birlikte paylaşmak gerekiyor. Aynı filme, aynı şakalara ve aynı durumlara birlikte gülmeyi başarabilmek çiftleri daha çok yakınlaştırıyor.

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15/09/2022 17:53