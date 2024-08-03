Mutlu çiftlerin ilişkilerini sürdürmek için mutlaka uyduğu 12 kural

Bir ilişkinin sürmesini sağlayan birçok etmen vardır. Mutlu bir birlikteliğe sahip olmak için bazen çok basit kurallara uymak gerekiyor. İşte mutluluğun formülünü bulan çiftlerden tavsiyeler...

İşte mutlu bir birliktelik için uygulamanız gereken kurallar...

1. Eğer biri sizi gerçekten seviyorsa size sevgisini ve saygısını her gün gösterecektir.

2. Eğer sizinle olmak istiyorsa eninde sonunda sizinle olacaktır.

3. Fiziksel yakınlık önemlidir ama ilişkinizi tanımlamaz.

4. İlişkiniz için ikiniz de çaba harcamalısınız. Tek taraflı olmaz.

5. İlişkiden veya aşktan beklentiniz her zaman karşılanmayabilir.

6. Mutlu ilişkiler sabır, güven ve fedakarlık gerektirir.

7. İnsanları değiştiremezsiniz. Hayatınızı birleştirmeyi düşündüğünüz kişiyi tüm kusurlarıyla kabul etmelisiniz.

8. Yalnızca yüzde 100 kendiniz olursanız özgür hissedebilirsiniz.

9. Bağımsız planlar yapmak ilişkinizi zayıflatmaz, aksine güçlendirir.

10. Tartışmak doğal ve sağlıklıdır. Her şey mükemmel olmaz, fikir ayrılığına düşebilirsiniz.

11. İşler zorlaştığı ilk anda çekip gidemezsiniz, kalıp savaşmalısınız.

12. Eş seçiminizden dolayı tamamen memnun olduğunuzu kendinize sık sık hatırlatın.