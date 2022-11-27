Mutlu çiftlerin sahip olduğu 15 alışkanlık

Mutlu oldukları için mi bu özelliklere sahipler yoksa bu özellikler mi onları mutlu yapıyor bilinmez ama mutlu çiftlerin hepsinde gözlemlenen bu özellikler belki sizin de mutlu bir beraberlik yaşamanızın anahtarı olabilirler.

1. Yatağa birlikte giderler

Anne babanızın günün bütün sorunlarını, yapacaklarını, planlarını, vs. neden hep yattıkları zaman yaptıklarını düşündünüz mü? Yatağa birlikte gitmek saçma gibi görünse de bir ilişkinin önemli davranışlarından biridir. Tensel temas, gün içinde olup bitenin üzerinden geçme, sevdiğin insanla sarılarak uykuya dalma gibi şeyler sizi o an için mutlu ederken aynı zamanda yarına da hazırlayacaktır. Sevdiğiniz insanın pozitif enerjisinden faydalanın, aynı zamanda yatağa gidin ve sarılmanın mucizevi etkilerini görün.

2. Her şeyi birlikte yapmak zorunda olmadıklarını bilirler

Bazı çiftlerde her şeyi birlikte yapma takıntısı olabilir. Ama bu kesinlikle mutlu çiftlerin bir alışkanlığı değildir. Kendi özel zevkleri olduğunu, insanın bazen arkadaşları ile baş başa vakit geçirmesi gerektiğini iyi bilirler. Sinemaya tek başına gitti diye partnerlerine hayatı dar etmezler. Önemli olan toplam mutluluktur ki bunu besleyen tüm kanalları açık tutmasını iyi bilirler.

3. Birbirlerine "özgür alan" bırakırlar

Yukarıdaki maddenin devamı niteliğinde ama çok daha önemlisi. Mutlu çiftlerin en temel özelliklerinden biri; birbirlerine boş alan bırakmaları. Kendi başlarına zaman geçirecekleri, gönüllerince davranabilecekleri zaman dilimleri vermeleri. Bir ilişki her ne kadar iki kişiden oluşuyorsa da ilişkiyi oluşturanların her birinin özgür birer birey olduğunun farkındadırlar.

4. Sorunlarını konuşarak çözmesini bilirler

Sorunları büyümeden, sorun yumağı haline dönüşmeden, kafalarında bin bir türlü senaryo kurgulamadan oturup ilk ağızdan dinleyerek çözmesini bilirler. Asla arkadan iş çevirmek, bekleyip ne olacağını görmek, planlar yapmak onların özelliklerinden değildir. Sorun gördükleri an konuşur, daha fazla büyümeden önün alırlar.

5. Sıkıntılarını birbirleriyle paylaşırlar

Mutlu çiftler yüklerin altına tek başlarına girmeye çalışmazlar. Birbirleriyle paylaşırlar, konuşurlar ve gerekirse bölüşürler. Bilirler ki bir yükü, iki kişi bir kişiden daha iyi sırlanır.

6. Birbirlerini dinlerler

Birbirlerinin anlattıklarına, söylediklerine değer verirler, dinlerler. İlişkide son sözü ben söylerim gibi bir tavır asla olmaz. Her ikisinin de ortak bir noktaya ulaşmadıkları kararlar alınmaz. Mutlu çiftler birbirlerinin söylediklerini dinleyen çiftlerdir.

7. Farklılıklarını katma değer olarak görürler

Birbirlerini değiştirmeye çalışmazlar. Farklı yönlerini törpülemeye, karşıdakini kendilerine uydurmaya gayret etmezler. Onlara göre farklılıklar bir ilişkinin renkleridir, onlar bu renkleri soldurmaya, yok etmeye uğraşmazlar. Bu renkleri ilişkinin katma değeri olarak görürler.

8. Ayrı ayrı düşünüp ortak hareket ederler

İki farklı bireyin bir araya getirdiği bu yapıda elbetteki farklı sesler olur ancak mutlu çiftler bu farklı fikirlerden ortak bir düşünce süzmesini bilir. Uzun uzun konuşur, tartışır, fikirlerini söyler ardından ortak hareket ederler. Ancak bu asla zorlama bir ortaklık değildir, konuşarak, tartışarak yollarını bulurlar.

9. Birbirlerinin doğrularını öne çıkarırlar, yanlışlar üzerinde çok kafa yormazlar

Birbirlerini sürekli olarak motive ederler. Asla negatif özellikleri üzerinde durarak partnerlerini demoralize etmezler. Bu kötü yönlerini görmezden geldikleri anlamına gelmez, elbette olumsuz yönlerini konuşarak düzletme gayreti içine girerler ancak ilişkilerinin temel dinamiği olumlu yanlarıdır.

10. "Seni seviyorum", "canım", "bir tanem" gibi sevgi sözcüklerini söylemekten çekinmezler

Birbirlerine sevgi sözcükleri söylemekten asla çekinmezler. Seni seviyorum demek onlar için asla çekinilecek bir konu değildir.

11. Ortak ilgi alanlarını çok iyi bilirler

Birbirlerinin ortak zevklerini iyi bilirler ve birlikte vakit geçirmek onlar için daima keyif veridir. Birbirlerini asla sevmedikleri aktivitelerin içine girmeye zorlamazlar.

12. Kıskançlığın hayatı karşıdakine zehir etmek anlamına gelmediğini iyi bilirler

Mutlu çiftler de elbette kıskançlık yaparlar ama bu kıskançlık onlar için hayatı partnerine zehir etme anlamına gelmez. Şakalaşarak, gülüp eğlenerek de birbirlerini kıskandıklarını çok güzel gösterirler.

13. Dolaşırken mutlaka el ele tutuşurlar

Basit gibi görünse de mutlu çiftler el ele dolaşmaya önem verirler. Birbirlerinin enerjilerini, sıcaklıklarını paylaşmada önemli bir rolü vardır el ele tutuşmanın.

14. Ne hissediyor olursa olsunlar birbirlerine "günaydın", "iyi uykular", vs. demeyi ihmal etmezler

İster kavga etmiş olsunlar, ister tartışmış mutlu çiftler birbirlerini görmezden gelmezler, asla ilişkilerini koparmazlar. Çünkü bilirler ki bunlar geçicidir ve aslolan birbirlerine duydukları sevgi ve saygıdır. Bu yüzden mutlu çiftler asla yataklarını ayırmazlar ve asla tamamen sessizliğe gömülmezler.

15. Ve birbirlerini affetmesini bilirler

Hata insana mahsustur, mutlu çiftler bunun farkındadır bu yüzden birbirlerini affetmesini bilirler. Sorunları, hataları çok büyütüp içinden çıkılmaz hal getirmezler.

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27/11/2022 21:21