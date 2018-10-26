Mutlu hissetmenizi sağlayacak yiyecekler

Bazı yiyeceklerin mutluluk üzerinde olumlu etkisi olduğunu biliyor musunuz? Depresif zamanlarda imdadınıza yetişen ve size pozitif etkisi olan yiyecekleri öğrenirseniz kendinizi kötü hissettiğiniz anlarda bu yiyeceklerden tüketebilirsiniz.

Çilek: Vücudun serotonin salgılamasını sağlayan çilek en mutlu eden besinlerin başında geliyor. Kırmızı rengi ve hafif ekşi tadı ile tatlıların da vazgeçilmezlerinden...

Çikolata: Mutlu eden yiyecekler deyince ilk akla gelenlerden biri olan çikolata, içerdiği fenetilamin adlı madde ile sinir sistemini aktive ediyor ve mutluluk hissini artırıyor. Serotonin hormonunu da düzenleyen çikolatanın bitter olarak tüketilmesi daha sağlıklı.

Somon: Omega 3 deposu olan somon sofranızdan eksik etmemeniz gereken yiyeceklerden biri. Vücudun önemli besin ihtiyaçlarını karşılayan somon aynı zamanda pozitif bir ruh hali isteyenler için de en ideal besinler arasında. Omega 3 zengini somon tahıllı salatalarla birlikte tüketildiğinde pozitif etkisini iki katına çıkıyor.

Peynir: Mutluluk hormonu ile yakından ilgili olan peynir, güne pozitif bir başlangıç yapmak isteyenler için harika bir besin. Peynir çeşitlerini az miktarlarda tüketmek ise kilo almanın önüne geçiyor.

Ay çekirdeği: Stres azaltıcı etkisi ile bilinen ay çekirdeği hemen hemen herkesin sevdiği bir kuruyemiş türü. Ay çekirdeği stres azaltıcı etkisinin yanında serotonin hormonunda da artış sağlıyor. Ay çekirdeği yağlı yapısından dolayı az miktarlarda tüketilmeli.

Ceviz: Mutluluk sağlayıcı besinler arasında gösterilen ceviz, sabahları 2-3 tane tüketildiği zaman güne daha iyi başlamaya yardımcı oluyor.

Dondurma: En sevilen tatlılardan olan dondurma keyif ve mutluluk veren besinlerin başında geliyor. Farklı aromaları ve lezzeti ile dondurmanın mutlulukla oldukça yakın bir ilişkisi var.

Süt: Triptofan açısından zengin olan süt, serotonin hormonu salgılanmasına yardım ediyor. Her gün bir bardak süt mutluluk üzerinde etkili.

Muz: Serotonin zengini olan muz, pozitif bir yaşam isteyenler için öneriliyor. Günde bir tane muz keyfinizi yerine getirmek için yeterli.

Bezelye: Serotonin üretimine katkısı olan folat maddesi açısından zengin olan bezelye, mutlu hissetmek için birebir. Öğünlerinizde bezelyeye yer vermeye çalışın.