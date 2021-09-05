Mutlukaya'da büyük yangın 50 dönüm içerisindeki her şey yandı!

Mutlukaya'da çöplük alanda başlayan yangın sonucunda 50 dönümlük alan içerisinde her şey yandı.

Mutlukaya köyünün doğu kısmındaki çöplük alanda başlayan yangın, 50 dönümlük alanda önüne çıkan her şeyi küle çevirdi.

Bugün saat 13:00 sıralarında, Mutlukaya köyünün doğu kısmındaki çöplük alanda başlayan yangının çevreye sirayet etmesi sonucu, 50 dönümlük alanda bulunan çöp ve molozlar 30 dönümlük kıraç arazi, sahibi henüz tespit edilemeyen 15 dönüm anız ve 15 rulo balya, Boğaztepe Avcılık Atıcılık Poligonuna ait 150 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, trap tabağı atma makinesinin elektrik aksamları ile Gürey Arıkan Ltd beton döküm tesisine ait bahçe içerisinde bulunan sulama boruları ve 65 adet muhtelif meyve ağacı (29 zeytin, 18 incir, 3 limon, 2 erik, 6 badem, 7 nar) yanarak zarar gördü.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gazimağusa Belediyesine ait su tankeri ve bir iş makinesi ile müdahale edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bu habere tepkiniz:



05/09/2021 19:24