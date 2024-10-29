Mutluluğu yakalamak için ilişkinizde olması gereken 6 şey

KENDİNİ SEVME BECERİSİ

Eğer kendinizi sevmiyorsanız partneriniz size bu konuda yardımcı olamaz. Çünkü hayatınızdaki kimse mutluluğunuzun ve sevginizin kaynağı değildir. Eğer mutlu olmak istiyor ve ilişkiniz devam etsin istiyorsanız kendinizi sevmeyi öğrenmelisiniz.

İLİŞKİ İÇİN KENDİNDEN ÖDÜN VERMEMEK

Bir ilişki içerisindeyken kendinize ait bir hayatınız olduğunu asla unutmayın. Partnerinizle vakit geçirmeye, hayatı onunla paylaşmaya ne kadar dikkat ediyorsanız; kendiniz için de bir şeyler yapmaya özen göstermelisiniz. Bu mutluluğunuzu katlayacaktır.

SORUNLARINIZI KABULLENMEK

Bir ilişkiye başlarken sorunlarınızı yanınızda götürmeniz hatta partnerinizden bu yükü hafifletmeyi beklemeniz oldukça doğaldır. Ancak doğru olan sorunlarınızla başa çıkmak için çaba sarf etmek ve onları iyileştirmeyi seçmektir.

AÇIK VE ANLAŞILIR OLMAK

Varsayımların ilişkileri kötü etkilediğini unutmayın. Bu sebeple her konuda açık ve anlaşılır olmak, iyi iletişim kurmak mutluluk için önemlidir.

PARTNERİNİZİN SİZE AİT OLMADIĞINI BİLMEK

Hiç kimsenin size ait olmadığını kabullenmek ilişkiniz için önemlidir. Unutmayın her zaman birlikte olacağınız tek kişi sizsiniz. Bu sebeple partneriniz üzerinde hakimiyet kurmaktan kaçının.

DESTEKLEYİCİ OLMAK

İlişkiniz süresince partneriniz için en büyük destekçi olun. Onun mutluluğunu desteklemek sizin de istediğiniz şeyi yapmanız için gereken bir ortam yaratacaktır.