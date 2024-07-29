Mutluyaka Mormenekşe Köyü'nde Çöp ve Moloz Sorunu

Gazimağusa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Mutluyaka ve Mormenekşe köyü ana yol kenarında bulunan alana gelişi güzel dökülen çöpler ve inşaat molozları, çevre kirliliğine neden olurken, bölge sakinlerini de zor durumda bırakıyor.

Durumun daha da vahimleşmesine neden olan bir diğer faktör ise hayvan ölülerinin de bu alana atılması..

Bu çevre kirliliği sonucu bölgede dayanılmaz bir koku oluştu. İkamet eden vatandaşlar, yaşam alanlarını olumsuz etkileyen bu duruma acil çözüm bulunması için başta Gazimağusa Belediyesi ve Çevre Bakanlığı olmak üzere yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Vatandaşlar, sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek için gerekli temizlik ve düzenleme çalışmalarının bir an önce başlatılmasını talep ediyor. Çevre ve halk sağlığını tehdit eden bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Ergün Yahat