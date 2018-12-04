Mutluyaka'da, 44 yıl aradan sonra ilk kez Profiti İlia Kilisesi'nde ayin

Rumların, 44 yıl aradan sonra ilk kez, Mutluyaka’daki “Profiti İlia Kilisesi”nde ayin yaptığı bildirildi.



Alithia gazetesi, ayinin “Konstandia-Mağusa” Başpapazı Avgustinu Kkara ve 3 papaz tarafından yönetildiğini kaydederken, ayine DİSİ Başkan Yardımcısı Yeorgios Yeorgiu, Rum Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis ve çok sayıda Rum’un katıldığını yazdı.