Mutluyaka'da, 44 yıl aradan sonra ilk kez Profiti İlia Kilisesi'nde ayin
Rumların, 44 yıl aradan sonra ilk kez, Mutluyaka’daki “Profiti İlia Kilisesi”nde ayin yaptığı bildirildi.
04/12/2018
Rumların, 44 yıl aradan sonra ilk kez, Mutluyaka’daki “Profiti İlia Kilisesi”nde ayin yaptığı bildirildi.
Alithia gazetesi, ayinin “Konstandia-Mağusa” Başpapazı Avgustinu Kkara ve 3 papaz tarafından yönetildiğini kaydederken, ayine DİSİ Başkan Yardımcısı Yeorgios Yeorgiu, Rum Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis ve çok sayıda Rum’un katıldığını yazdı.