Mutluyaka'da bir evde yapılan aramada tabanca, şarjör ve mermi bulundu

ads ads ads ads
22/02/2024

ads
Mutluyaka'da bir evde yapılan aramada tabanca, şarjör ve mermi bulundu

Mutluyaka'da polis tarafından bir evde yapılan aramada 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve 3 canlı mermi bulundu; 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, tabanca, şarjör ve mermilerin, dün saat 17.00 civarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.K.(E-47)’nin evinde yapılan aramada bulunarak, emare altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, A.K’nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

22/02/2024 14:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.