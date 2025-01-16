Mutluyaka’da Traktör Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mutluyaka'da bugün saat 09.30 sıralarında meydana gelen traktör kazasında 62 yaşındaki Tamer Zeden hayatını kaybetti.

Mutluyaka’da bugün saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, 62 yaşındaki Tamer Zeden, bir tarla içerisinde kullandığı traktörün arkasında takılı bulunan sabanın bakımını yaparken, yerde bulunduğu sırada traktörü çalıştırması sonucu, traktörün ileri hareket etmesi ile arka tekerleğinin üzerinden geçmesi neticesinde ağır şekilde yaralandı.Olayın ardından ağır yaralanan Tamer Zeden, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tamer Zeden, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.