Mutluyaka’da(Stillos) ayin yapıldı

Kıbrıslı Rumların, Gazimağusa bölgesine bağlı Mutluyaka’da(Stillos) bulunan “Profiti İlia” Kilisesi’nde geçen pazar günü ayin gerçekleştirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, ayinin, “Konstantias-Mağusa” Metroplitiliği Başpapazı Avgustinu tarafından yönetildiğini yazdı.

Gazete, “Stillos” kökenli birçok Kıbrıslı Rum’un, iki toplumun, Kültürel Etkinlikler Koordinasyon Komitesi tarafından 180 bin Euro’ya tamir ve restore edilecek kiliseye gittiğini de belirtti.

Habere göre, ayine, DİSİ “Mağusa bölgesi” Milletvekili Georgios Karullas da katıldı.

22/11/2019 12:51