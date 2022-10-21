Evlilikte çiftlerin birbirine gereken sabrı, özeni ve dikkati vermesi çok önemli. Aksi halde, kendinizi çeşitli nedenlerden dolayı mutsuz bir evliliğin içinde bulabilirsiniz. Önemli olan, kendinizi ve eşinizi gözlemleyerek, aranızdaki problemleri fark edebilmek ve çözüm odaklı olmak. Mutsuzluğunuzun asıl nedeni, kötüye giden şeyleri görmezden gelerek sorunlara kayıtsız kalmak olabilir. Bir diğer önemli nokta da, evlilikte gerçekten zorlu bir dönemden mi geçtiğiniz yoksa gerçekten mutsuz bir evlilikte mi olduğunuz.

Evlilik terapistleri, bunu anlayabilmeniz için bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. İşte mutsuz bir evlilik yaşadığınızın 17 işareti...

1-CİNSEL HAYATINIZIN KÖTÜYE GİTMESİ

Evlilik terapisti Marni Feuerman, mutsuz evliliklerin son dönemde oldukça yaygın olduğunu söylüyor. Feuerman, bu durumu, evliliklerde partnerlerin birbirini tanıdığını zannederek iletişim sorunlarına çözüm bulmamasına bağlıyor. Feuerman, evliliğin en önemli unsurlarından birinin de aktif cinsel yaşam olduğunu söylüyor. Feuerman, cinselliği, fiziksel ve duygusal yakınlığın romantik birleşimi olarak açıklıyor. Feuerman’ın yanı sıra birçok uzman da, aktif cinsel yaşamı olan çiftlerin, aralarındaki problemleri daha çabuk aştığını ve evliliklerine daha mutlu devam ettiğini söylüyor. Elbette, cinsel ilişki sıklığı her çift için farklı anlamlar ifade eder. Ancak, eşinizle gün geçtikçe azalan ve kötüye gittiğini hissettiğiniz bir cinsel hayatınız varsa, bu konu üzerine biraz daha odaklanmalısınız.

2-SIKLIKLA BOŞANMA YA DA BEKAR OLMA İSTEĞİ

Feuerman, “Evliliğinizin kötüye gitmesi ayrılmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Problemlerinizin çözümü için öncelikle bir terapistten yardım almalısınız” diyor. Siz de evliliğinizde kendinizi mutsuz hissettiğiniz ve çözemediğinizi düşündüğünüz durumlarda, profesyonel bir yardım almaktan çekinmeyin.

Evlilikte mutsuz olduğunuzu düşündüğünüz bir diğer belirti, en ufak bir problemde boşanma, bekar olma isteği ya da başka biriyle birlikte olma düşüncesi. Eşinizin dahil olmadığı plan ve programlar yapabilirsiniz, hatta kendinizi çok kötü hissettiğinizde ayrılmayı bile düşünmüş olabilirsiniz, bu sizi endişelendirmesin. Ancak eşiniz dışında bir hayat kurma isteğiniz baskın geliyorsa muhtelemen onunla bir hayat istemiyorsunuz.

3-KARŞILIKLI DUYGULARI ÖNEMSEMEME

Mutsuz bir evlilik çoğu zaman, kişinin partnerinden üstün olduğunu düşünmesi ve eşinin duygularını görmezden gelmesinden kaynaklanır. Eşinizle bir tartışma yaşadığınız zaman, sürekli “Ben haklıyım ve senden üstünüm” düşüncesinden uzak durun. Kendinizi devamlı, eşinizi küçümser ve haksız bir konumda buluyorsanız ya da o size böyle hissettiriyorsa, bunu bir terapistle oturup konuşmalısınız. Neden değer görmediğinizi ya da göstermediğinizi anlamanız, iki taraf için de daha iyi olacak.

4-İLGİSİZ DAVRANIŞLAR

Eşiniz sizinle vakit geçirirken, çoğu zaman ilgisiz, telefonuna bağımlı ve umursamaz davranıyorsa, bu durum sizi mutsuzluğa itebilir. Bu durum uzun süre böyle gidiyor ve rahatsız olduğunuzu söylemenize rağmen hiçbir değişim olmuyorsa, ilişkiniz sağlam bir zeminde olmayabilir.

5-BİRLİKTE EĞLENEMEMEK

Uzmanlar, evlilikte eşinizle eğlenebilmenin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Evlilikte, hatta her ilişkide zaman zaman tartışmalar olur. Ancak tartışmalarınızı büyütmeden, gülüp geçebilmeli ve hayatın iyi yanlarını görmeye çalışmalısınız. Bu nedenle, eşinizle birbirinize artık şakalar yapmıyor, gülemiyor ve devamlı tartışıyorsanız, ilişkinizde olumsuzluklar hakim diyebiliriz. Hatta bunun için yardıma ihtiyacınız olabilir.

6-KARŞILIKLI PAYLAŞIMIN BİTMESİ

Şeffaflık bütün ilişkilerde önemli. Evli olmanız hiç özelinizin olmayacağı anlamına tabii ki gelmiyor. Ancak hayatınızla ilgili önemli gelişmeleri, bu farklı bir kariyer planı ya da benzeri bir durum olabilir, eşinizle paylaşmanız ilişkiniz için önemli. Bu nedenle, hayatınızla ilgili önemli şeyleri eşiniz yerine arkadaşınızla ya da komşunuzla paylaşıyorsanız, ortada çözmeniz gereken bazı güven sorunları olabilir.

7-İHMAL EDİLDİĞİNİ HİSSETMEK

Eşiniz sizinle ilgilenmiyor, başkalarına daha çok zaman ayırıyor, devamlı başkalarından bahsediyor ve sizin sorunlarınızı görmezden geliyorsa bu size kendinizi yalnız hissettirir. Bunu öncelikle eşinizle konuşun ve fark etmesini sağlayın, hatasının farkına vardığında bir şeyler düzeliyorsa sorununuz çözülür. Ancak size bu davranışları bilerek yaptığını söylüyorsa, ortada büyük bir problem var demektir.

8-HAREKETLERİNDEN RAHATSIZ OLMAK

Eşiniz yemek yerken en ufak sesinden rahatsız oluyor musunuz? Telefonda her zaman bu kadar yüksek sesle konuşup konuşmadığını merak ediyor musunuz ? Daha önce gözünüze batmayan şeyler sizi bir anda rahatsız ediyor, ufak tefek şeyleri devamlı sorun haline getiriyorsanız, eşinize bakış açınız değişmeye başlamış demektir. Uzmanlar, bu gibi durumların genelde kişisel olduğu kanaatinde. Eşinizin hareketlerinden neden devamlı rahatsız olduğunuzu bir danışmanla konuşmanız iyi olur.

9-HATALARI AFFEDEMEMEK

Evlilikte aldatma ya da aldatılma gibi hatalar maalesef olabiliyor. Bu elbette çok zor bir süreç, ancak bu gibi durumların üstesinden gelen ve ilişkilerine devam eden birçok çift var. Aldatıldınız ve eşinizi affettiniz diyelim, yine de en derinlerde kırgınlıklarınız ve hayal kırıklıklarınız olabilir. Ancak ilişkinize devam etmeye karar verdikten sonra da eşinizi devamlı suçluyor ve ona güvenmiyorsanız sorunu çözememişsiniz demektir.

Uzmanlar bu konuyu, “Eşinizin sadakatsizliğini unutmanıza gerek yok, ancak çift olarak elinizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra dahi bunu aşamazsanız ya yardım almalısınız ya da ayrılmalısınız” şeklinde açıklıyor.

10-DOĞRULARI SAKLAMAK

Evlilikte eşlerin birbirine karşı dürüst olması çok önemli. Eşinizin sizden bazı doğruları gizlediğini düşünüyor ve sır sakladığını hissediyorsanız kendinizi mutsuz bir evliliğin içinde bulmanız muhtemel. Sizin de bu konuda şüpheleriniz varsa, bunu eşinizle paylaşarak çözüm aramalısınız.

11- TARTIŞMALARIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ

Fikir ayrılıkları ve tartışmalar her çift arasında zaman zaman olur. Ancak tartışmalarınızın sıklığı ve kavgaya dönüşüp dönüşmemesi önemli. Çünkü bu bir süre sonra sizi ilişkiden soğutabilir. Problemlerinizi sakince konuşarak çözmek yerine büyüterek kavga ediyorsanız bu, size ve ilişkinize zarar verecektir. Bu nedenle anlaşamadığınız, fikir ayrılıklarına düştüğünüz ya da sizi rahatsız eden şeyleri eşinizle sakince paylaşın. Böylece eşinizin ve kendinizin hayattan beklentilerini de daha iyi anlamış olursunuz. Bunu yaparken sabrınız, tavrınız ve çabanız çok önemli unutmayın.

12- SORUNLARI KONUŞMAMAK

Evliliğinizde artık sorunlarınızı çözmek için uğraşmıyor, kendi kabuğunuza mı çekiliyorsunuz? Sorunların konuşarak çözülebileceğini unutmayın. Eşinize karşı duygularınızı bastırarak, sorunların üzerini kapatarak ve çaba göstermeyerek ilişkinizi düzeltemezsiniz. Eşinizle gerekirse tartışmalı ve çözümler üretmelisiniz. Bu da işe yaramazsa, bir profesyonelden yardım alabilirsiniz.

13- BİRİNE BAĞLI OLMAMA İSTEĞİ

Evliliğin kendisi için uygun olmadığını birçok insan evlendikten sonra anlar. Bu tarz insanlar genelde baskı, yalnız kalmama isteği, yaşın ilerlemesi nedeniyle ya da bir anlık kararla evlenmiştir. Özellikle bu durum, hayatında daha önce birine bağlı yaşamayan ve bunu benimsemeyen kişiler için geçerlidir. Kendilerini hayattan geri kalmış ve evliliğin aslında onların değerleriyle uyuşmadığını hissederler. Tek birine bağlı yaşayamazlar, evlilik onlar için baskıdan ibarettir. Eğer siz de bu durumu yaşıyorsanız, tam bu noktada doğru olanı bulmanız gerekiyor. Eşinizle bunu paylaşıp bir çözüme kavuşturmalısınız. Bu boşanma bile olsa... Unutmayın mutsuz bir evlilik sizi hayatınızdan soğutur.

14- BASKI ALTINDA HİSSETMEK

Evlilikte çiftlerin birbirinden haberdar olması gayet olağan bir durum, ancak bunu dozunda yapmak gerekiyor. Eşiniz size her konuda baskı uyguluyor ve sizi kısıtlıyorsa mutsuz hissedersiniz. İlişkide karşılıklı saygının önemini ve herkesin bir hayatı olduğunu unutmayın. Ne siz onun hayatına tamamen müdahale edebilirsiniz ne de o sizinkine. Devamlı baskı altında hissettiğiniz bir ilişki size zarar verir.

15- HATAYI KABUL ETMEMEK

Hatalarını devamlı inkar eden biriyle konuşmak can sıkıcıdır. Çünkü sizi asla dinlemez, hatalarını görmez ve kabullenmez. Özellikle, endişelerinizi anlamaya çalışmayan, size hissettirdikleri için özür dilemeyi reddeden bir eşe sahipseniz bu daha sinir bozucu. Çünkü devamlı inkarları, ilişkinizi düzeltmenizin önündeki en büyük engeldir. Mutlu bir evlilik uzlaşmayı, dinlemek için susmayı, olaylara eşinizin bakış açısından bakmak için samimi bir çaba göstermeyi gerektirir. Sonuç olarak, evlilik empati gerektirir. Sizin mutsuzluklarınızı görmeyen ve bir şeyleri düzeltmek için çabalamayan biri ya yardım almalıdır ya da o ilişkinin ömrü çoktan bitmiştir.

16- BAŞKALARINA İLGİ DUYMA

Evlendikten sonra eşinize karşı duygularınız ve düşünceleriniz değiştiyse, başkaları gözünüze daha çekici geliyorsa ondan uzaklaşıyorsunuz demektir. Dahası eşinizi aldattıysanız ve düzenli olarak başkalarıyla flört ediyorsanız durup düşünmeniz gerekir. Bu yanlışın içinden çıkmak için bir yardım almalı ve eşinize karşı gerçekten ne hissettiğinizi iyi anlamalısınız.

17- FARKLI İSTEKLER VE ÖNCELİKLER

Eşinizle hayata bakış açınızın ve hayattan beklentilerinizin uyuşması, mutlu bir evlilik sürdürmeniz için çok önemlidir. Birbirinize saygı duyarak ortak kararlarla bir yolda yürümeniz, birlikte yaptığınız şeylerden keyif almanız ve önceliklerinizin benzemesi anlaşabilmeniz için gereklidir. Farklı istek ve beklentiler her ilişkide olabilir ancak eşinizle hiçbir orta yol bulamıyorsanız, sizin için doğru insan olup olmadığını bir kere daha düşünmelisiniz.

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21/10/2022 11:30