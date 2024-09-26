Mutsuz ve stresli olmanızın 5 gizli nedeni

HER ŞEYİ BİTİRMEK İÇİN YETERLİ ZAMANINIZ YOK

Bir gün içerisinde ne kadar zamanınız olursa olsun ne kadar iş başarırsanız başarın daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyor ve strese giriyor olabilirsiniz.

Bununla baş etmek için ne olursa olsun bu şekilde hissedeceğiniz gerçeğini kabul edin. Yapmanız gerekenleri listeleyin.

KENDİNİZE ZAMAN AYIRMIYORSANIZ

Gününüz ne kadar yoğun olursa olsun kendinize zaman ayırmamak sizi mutsuz edecektir. Bu sebeple stresinizi azaltıp daha üretken olmak için programınıza uygun olarak kendinize mutlaka vakit ayırın.

YETERİNCE UYUMUYORSUNUZ

Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedeni yeterince uyumamanız olabilir. Bir uyku düzeniniz olduğunda ve daha fazla uyuduğunuzda daha mutlu hissedebilirsiniz.

KENDİNİZİ YALNIZ HİSSEDİYORSANIZ

Yalnız olmak ile yalnız hissetmek arasında büyük bir fark vardır. Kendinizi aileniz ve arkadaşlarınızla çevrili bulabilir ve yine de yalnız hissedebilirsiniz.

İşte böyle durumlarda kendinizle ilgilenerek, tek başınıza mutlu olmayı öğrenmelisiniz. Böylece kötü bir ilişki ya da arkadaşlık içerisindeyseniz ondan da kurtulabilirsiniz.

ANI YAŞAMIYORSUNUZ

Hayatta sürekli olabilecek kötü şeyleri düşünmek sizi mutsuz ediyor olabilir. Bunun yerine daha mutlu hissetmek için anın tadını çıkarın. Başaramıyorsanız da bunu öğrenmenin yollarını arayın.