Muvali: Suçum varsa kamuoyundan özür dilerim

Karpaz'da Apostolos Andreas Manastırı’ndaki papazı sözlü taciz eden Mehmet Erol Muvali, kamuoyundan özür diledi. Mehmet Erol Muvali, kötü niyetinin olmadığını söyledi.

Mehmet Erol Muvali’nin paylaşımı şöyle:

Kamuoyunu Saygıyla Duyurulur

Dipkarpaz, kilisesinde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı bir sürü hakaret küfür yorum okudum. Paylaşmış olduğum video da kötü niyet yok. Taciz yok, hakaret yok, provokasyon yok ve tahrik edici bir davranış yoktur. Video açık ve nettir. Kilisede şehadet getirerek videoya çektim.

Bu paylaşımım bu kadar çok tepki çekeceğini de bilmiyordum . Paylaşımımı yaptıktan 4, 5 saat sonra izledim. Videonun binlerce kişi tarafından izlendiğini fark ettim. Olayı daha fazla farklı noktalara taşımamaları için paylaşımımı kaldırdım.

Bir çok turist Selimiye Camii’sine gelerek boyunlarında haç kolyesi ve ellerinde istavroz olarak ziyaret etmektedirler.

Ülkemizdeki camilerimize yapmış oldukları ziyaretler, de taciz tahrik edici bir durum söz konusu değilse benimde kilisede getirmiştir olduğum Kelime-i şehadette olduğu gibi tahrik taciz edici bir durum yoktur. Video açık ve nettir .

Her ırkın dinine saygımız vardır, yapmış olduğum paylaşımda eğer suçum varsa kamuoyundan özür dilerim.