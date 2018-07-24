Muz ve muz kabuğu nelere iyi gelir?

Muzu yemeyi çocuklar çok sever. Kabuğunu ise hiç düşünmeden çöpe atarız, halbuki kabuğunun sandığınızdan çok daha fazla yararı var!

Muz kabuğunın içini sivrisinek ısırıklarına sürdüğünüzde, kaşıntısını ve şişkinliğini alır

Ayaklardaki nasırların yumuşaması için, muz kabuğunun içini sıyırın, bir kaşık kadar olduğunda nasırın üzerine koyun, üstünü sarın.

Birkaç saat sonra açıp temiz su ile yıkayın. Ya da direk muz kabuğunu sarabilirsiniz nasırınıza.

Muzun kabuğunu akneleri geçirmek üzere, üstüne sürebilirsiniz.

Diz ağrılarının geçmesine yardımcı olmak için muz kabuğuyla dizleri ovun (bunu yeni duydum ve denemedim- ama denemeye değer)

İçindeki potasiyum ve yağlarla çok iyi bir ayakkabı cilasıdır. Muz kabuğunun içiyle ayakkabınızı ovun sonra bez ile temizleyin.

Muzu yediğinizde, bedenin serotonin salgılamasına yardım eden triptofan sayesinde sakinleştirici ve keyfinizi yerine getiren bir etkisi oluyor.

Böbrekleriniz ve kemikleriniz için de çok yararlı. B6 vitamini dolu.

En sağlıklı dondurmayı da muzdan yapabilirsiniz. Birkaç tane muzu soyup, parçalara ayırıp, 30 dakikalığına buzluğa atın, donmaya yakın alın, blenderdan geçirin, isterseniz süt de ekleyebilirsiniz.

Sonra sevdiğiniz tat ile tatlandırın, kakao, keçi boynuzu tozu, vanilya, frambuaz, herşeyi deneyebilirsiniz.

Muz özellikle mideye çok faydalıdır. Mideyi güçlendirir ve koruyucu etkilerinden dolayı, ülser ve gastrit rahatsızlığı olanlara çok iyi gelir.