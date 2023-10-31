Muz ve muz kabuğunun bilinmeyen 9 faydası

1- DOĞAL ANTİBİYOTİK ETKİSİ VARDIR

Muz da olduğu kadar muzun kabuğunda da doğal antibiyotik etkisi vardır. Gece yatmadan yüzünü temizleyip sivilcilerinizin üzerine sürüp kurumalarına yardımcı olabilirsiniz.

2- SİZİ KALP HASTALIKLARINDAN KORUR

Potasyum açısından zengin olan muz, sizi kalp hastalıklarından, kas ve sinir sistemi rahatsızlıklarından korur. Muzun hipertansiyon konusunda da olumlu bir faydası vardır.

3- KANSERLE SAVAŞIR

B6 vitamini açısından oldukça zengin olan muz, kalın bağırsak ile rektumda oluşan kanserler ve böbrek kanserine karşı korunmada oldukça faydalıdır.

4- KONSANTRANSYON SAĞLAR

Hızlı bir şekilde enerji verdiği bilinen muz, karar vermeye yardımcı olurken; konsantrasyona da katkı sağlar.

5- DİŞLERİNİZİ BEYAZLATMAYA YARDIMCI OLUR

Muz kabuğunu dişlerinizi parlatmak için kullanabilirsiniz. Olgunlaşmış bir muzun kabuğuyla dişlerinizi iyice ovalayın. Sonrasında ağzınız açık bir şekilde 10 dakika bekleyin. Son olarak kuru bir diş fırçası ile 2-3 dakika fırçalayın.

6- DOĞAL İLAÇ ETKİSİ VARDIR

Muz kabuğu, sivrisinek ısırığına iyi gelir. Eğer sizi sivrisinek ısırdıysa hemen muz kabuğunu o bölgeye sürün, faydasını göreceksiniz.

7- ALKOLÜN YARATTIĞI POTASYUM VE SU KAYBINI ÖNLER

Alkol tükettiğiniz gecenin ertesi günü baş ağrısı ya da mide bulantısı yaşamak istemiyorsanız; yatmadan önce bir muz yiyin ve 2 bardak su için. Böylece alkol etkisiyle oluşan potasyum ve su kaybını önleyebilirsiniz.

8- DERİNİZE SAPLANAN KIYMIĞI ÇIKARMANIZA YARDIMCI OLUR

Hafif kararmış bir muz kabuğundan bir parçayı kesip kıymık batan yere, kabuğun iç kısmı deriye gelecek şekilde bantlayın ve bir gün bekleyin. Ertesi gün muzun içeriğindeki enzimlerin kıymığı deri yüzeyine taşıdığını göreceksiniz.

9- AYAKKABI BAKIMINIZ İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ

Potasyum deriyi besler, dolayısıyla muz ayakkabılarınız için harika bir bakım aracıdır. Muz kabuğunun posalı kısmıyla ayakkabınızı ovalayın ve birkaç dakika bekletin. Ardından yumuşak bir kumaş parçasıyla ayakkabılarınızı temizleyin.