Müze Dostları Derneği yayımladığı kitabı Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ediz Tuncel başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Müze Dostları Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede Müze Dostları Derneği Başkanı Tuncel, Tatar’a derneğin bastırdığı Elif Nihal Yazıcı tarafından kaleme alınan “Kuzey Kıbrıs, Bir Kültür, Doğa ve Tarih Ülkesi” isimli kitabı takdim etti.

TUNCEL

Tuncel, kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ın en eski derneklerinden bir olan Müze Dostları’nın ülke tanıtımı için en fazla katkı koyan, ciddi anlamda tarih ve kültür araştırmaları yapan bir dernek olduğunu belirtti.

Turistlere yönelik ülkeyi, tarihi ve kültürünü tanıtan tüm kitapların kendileri tarafından hazırlandığını söyleyen Tuncel, derneğin çalışmaları ve ülke tanıtımına katkıları konusunda Tatar’a bilgi verdi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin tatar da ülke kültürün tanıtılması ve yaşatılmasının önemine işaret ederek, Ada’da bugüne dek yaşamış medeniyetler sayesinde Kıbrıs’tan adeta tarih fışkırdığını, ne kadar ayrıcalıklı bir ülkede yaşandığının gençler tarafından benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Gençlerin eğitiminin bir parçası olarak tüm bu zenginliklerin müfredatın bir parçası olması gerektiğini kaydeden Tatar, turizmin pandemi sonrası artarak devam edeceğine inandığını söyleyerek, müzeler ve tarihi varlıkların oluşturduğu potansiyelin tümünün çok iyi korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

İnternet çağında bu tür zenginliklerin daha iyi tanıtımının yapılabileceğine inandığını da söyleyen Tatar, derneğe çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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12/04/2021 19:20