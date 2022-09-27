Müzelerin bilet kontrolünün özelleştirilmek istenmesi tepki çekti

Turizm Bakanlığının, müzelerin “bilet kontrolünü/ gişe yönetimini” özelleştirip, bilet fiyatlarına ciddi artış getirmeye hazırlanmasına hem turizm çevrelerinden hem de kamuoyundan büyük tepki geldi. Bakanlığın, müzelerin ve biletle ziyaret edilen diğer tarihi eserlerin gişe yönetimini özelleştirme gibi tuhaf bir ihale taslağı hazırlaması herkeste şaşkınlık yarattı.

Bu tuhaf ihalede çalışmasında, müzeler ve tarihi eserlerin bakımı, onarımı, idamesi, personeli özelleştirme kapsamında olmayacak. Hükümet edenler, tüm devlet kurumları için söylenen “devlet para toplayı becermez” klişesine adeta kendisi de inanırcasına “bilet kontrolünü/ gişe yönetimini” özelleştirmek istiyor.

Turizm çevrelerinden söz konusu özelleştirme ve fiyat artışıyla ilgili ihale hazırlığına sert tepki geldi ve ihale çalışmasının geri çekilmesi istendi. Turizmciler, söz konusu çalışmanın hem turizm için olumsuz bir adım olduğunu, müzelere ve tarihi eserlere girişi azaltacağını hem de devletin kendi gelirlerini durup dururken paylaşmak istemesini anlamsız bulduklarını belirtiyor.

Giriş biletlerine astronomik artış geliyor

Buna göre 20 TL olan müze girişleri 100 TL’ye çıkarılırken, aynı müzelerde döviz bazında 2.5 Euro olan giriş ücreti 5 Euro’ya çıkarılacak. 10 TL- 15 TL olan müze girişleri 80 TL’ye yükseltilirken, döviz bazında ise 4 Euro olacak.

Öte yandan turist kafilelerinin müze giriş tarifesine de ciddi artış gelecek. Turist kafilelerinin toplam üç müzeye girişi için alınan 20 TL de 200 TL’ye çıkarılacak. Yine yabancı turist kafileleri için öngörülen 2.5 Euro, 11 Euro’ya yükselecek.

Tolun: Yapılmak isteneni anlamakta güçlük çekiyoruz

Haber Kıbrıs’a konuşan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, Turizm Bakanlığı’nın “müzelerin gişe yönetimini özelleştirme” ve “giriş fiyatlarını artırma” isteğini doğru bulmadıklarını söyledi.

Tolun, müzelere yapılmak istenen yüksek zammın olumsuz etkileri olacağını, vatandaşların ve turistlerin buralara girmeyeceğini ve daha fazla kâr amacı güderken, daha az gelir elde edileceğini kaydetti.

Müzelere, tarihi, mekânlara girecek kişilerin yolunacak kaz gibi görülmesinin doğru bir turizm anlayışı olmadığına değinen Tolun, bakanlığın yanlış bir yaklaşım içinde olduğunu vurguladı.

Kendilerine taslak belge gönderildiğini ve neler yapılmak istendiğini burada gördüklerini belirten Orhan Tolun, hükümetin para toplamak için özel bir ortak araması ve parayı onunla paylaşmak istemesini anlamakta güçlük çektiklerini belirtti.

“Müzelerden toplanan 30 milyon TL tarihi eserler için harcanmalı”

Çarşamba günü (yarın) bakanlık yetkilileri ile söz konusu ihale çalışması konusunda toplantı yapacaklarını belirten Orhan Tolun, orada da görüşlerini ortaya koyup, yapılmak istenilen çalışmanın sakıncalarını anlatacaklarını vurguladı.

Müzelerden yıllık 30 milyon TL gelir elde edildiğini ama bu paranın direkt Maliye Bakanlığına gittiğini anımsatan Tolun, “30 milyon TL Maliye Bakanlığı’na yatıyor ama Maliye Bakanlığı, Eski eserler ve Müzeler Dairesi’ne bu paranın 3 milyon TL’sini veriyor” dedi.

Turizm fonunun iptal edilmesi ve paranın Maliye Bakanlığı’na yatırılmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Tolun, müzelerden elde edilen gelirin eski eserlerin restorasyonu ve diğer ihtiyaçlarına harcanması gerektiğini kaydetti.

“Güney Kıbrıs’taki müzeler yanında dezavantajlı duruma düşeceğiz”

Orhan Tolun, müzelere yapılmak istenen yüksek zammın olumsuz etkileri olacağını da vurguladı.

Yerli halk için 100 TL, turistler için 5 Euro, kafileler için 11 Euro’nun yüksek rakamlar olduğunu ve müzelere girişin azalmasına yol açacağını belirten Tolun, Güney Kıbrıs’ta kapalı müzelerin bedava olduğunu, açık hava müzelerinden ücret alındığını anımsattı.

Kıbrıs adasının en büyük, en zengin müzesi olan Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Arkeoloji Müzesi’nin ücretsiz olduğunu ifade eden Tolun, “Kuzey Kıbrıs’ta örneğin Girne Kalesi’ne giriş 100 TL veya 5 Euro’ya yükselecek hâlbuki Güney Kıbrıs’ta Larnaka, Limasol ve Baf Kalelerine giriş 2.5 Euro’dur.

Kuzey Kıbrıs’ta St. Barnabas Manastırı’na giriş 100 TL veya 5 Euro’ya yükselecek ama Güney Kıbrıs’ta benzer bir tarihi mekâna girmek ücretsizdir. Biz çok mu akıllıyız ki müzelere girişi bu kadar pahalı tutuyoruz? Öyle görülüyor ki müzelere giriş konusunda da Güney Kıbrıs’a göre dezavantajlı duruma düşeceğiz” diye tepkisini ortaya koydu.

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27/09/2022 12:28