Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy sahiplerini buldu
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri düzenlenen Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
05/02/2024
Müzik dünyasının beklediği ödül töreni Los Angeles'ta gerçekleşti... Birçok ünlü ismin katıldığı ve kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Grammy Ödülleri düzenlendi. Etkinliği Trevor Noah sunarken Taylor Swift yılın albümü ödülünü kazanırken Billie Eilish de en iyi şarkı ödülünü aldı.
İŞTE GRAMMY ÖDÜLLERİ'NİN KAZANANLARI
Yılın Albümü: Midnight-Taylor Swift
Yılın Kaydı: Flowers- Miley Cyrus
Yılın Şarkısı: What Was I Made For?- Billie Eilish
En İyi Yeni Sanatçı: Victoria Monet
En İyi Pop Vokal Albümü: Midnights- Taylor Swift
En İyi Pop Solo Performansı: Flowers- Miley Cyrus
Dr. Dre Küresel Etki Ödülü: Jay-Z
En İyi Rock Performansı: Boygenius-Not Strong Enough
En İyi Metal Performansı: Metallica- 72 Seasons
En İyi Rock Şarkısı: Boygenius-Not Strong Enough
En İyi Rock Albümü: Paramore- This is Why
En İyi Alternatif Müzik Albümü: Boygenius-The Record