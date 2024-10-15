Müzik Festivali'nde 3 Basses konser verecek

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın akşam gerçekleştirilecek 3 Basses Konseri ile devam ediyor.

Müzik Derneği tarafından verilen bilgiye göre, Bellapais Manastırı’nda yer alacak konser saat 20.30’ da başlayacak.

3 Basses Konseri’nde Türkiye Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Zafer Erdaş, Tuncay Kurtoğlu ve Teyfik Rodos Piyanist Metin Kiper eşliğinde interaktif bir programla sanatseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında 22 Ekim Salı akşamı ise Mağusa Kent Orkestrası konser verecek.

Konser biletleri Deniz Plazalar, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com'dan temin edilebilir.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin her yıl kesintisiz olarak düzenlediği festival bu yıl Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla gerçekleştiriliyor.