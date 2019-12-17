Müzik Gönüllüleri Derneği’nden örnek davranış

Müzik Gönüllüleri Derneği, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Çocuk Onkoloji Servisi ve Kalkanlı Yaşam Evi için bağışta bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Müzik Gönüllüleri Derneği Başkanı Yeşim Ateşin ve Koro Şefi ve Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Cem Kafkas, Sağlık Bakanlığı’nı ziyaret ederek, düzenledikleri konserlerden elde ettikleri geliri Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye takdim etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli kabulde yaptığı konuşmada, Müzik Gönüllüleri Derneği’nin desteğinin anlamlı olduğunu kaydetti.

17/12/2019 18:38