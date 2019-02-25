Müzik Sistemi Nasıl Kurulur?

Müzik ses sistemleri, cihaz özelliklerine göre kurulum edilir. Kablolu ve kablosuz sistem özelliklerine göre montaj ve kurulumları yapılır. Kablolu donanımlarda hem iç alanlara hem de dış alanlara göre montaj ve bağlantılar yapılır. Mobil sistem olarak nitelendirilen taşınabilir ses sistemlerinde ise sadece cihaz kurulumları yapılır. Müzik ve ses sistemleri, amfi, mikser, rack kabin, hoparlör gibi sistemleri monte edilmesi, bağlantı edilmesi ve birbirleriyle senkronize edilmesiyle kullanıma hazır hale getirilir.

Profesyonel Ses Sistemleri Neleri Kapsar?

Profesyonel ses sistemleri, global firmaların en güncel modelleriyle oluşturuluyor. Kabin sistemleri, mikrofon sistemleri, konsol ve anfi sistemleri gibi müzik ürünleri, kablolu ve kablosuz tasarımları ile müzik sistemlerini oluşturuyor. Müzik ve ses sistemleri dahilinde olan teknolojik ürünler, mikrofonlarda;

El tipi mikrofon

Kafa tipi mikrofon

Yaka tipi mikrofon

Boardcast mikrofonlar

Kürsü mikrofonları

Gibi seçenekler ile dizayn ediliyor. Kablolu modelleri, alıcı cihazlar ile bağlantı edilerek kullanılır. Kablosuz mikrofon modellerinde ise bağlantı opsiyonuna göre entegrasyon sağlanır. Amfi ve mikser cihazlar, kablolu ve kablosuz tasarım özelliklerine göre alıcı ve verici cihazlarla bağlantı edilerek kullanılır. Her cihazın niteliğine uygun hoparlör sistemleri ile kurulumları yapılarak, kullanıma hazır hale getirilir.

Müzik Sistemlerinde Hoparlör Kurulumları

Okul ses sistemleri, fabrika ses sistemleri, müzik ve sineme ses sistemleri, düğün ses sistemleri, cami ses sistemleri, otel ses sistemleri, sinema ses sistemleri, club bar ses sistemleri ve konferans ses sistemleri gibi pek çok sistem, kullanım alanlarına göre kurulum edilmektedir. Hoparlör çeşitleriyse;

Tavan- alçıpan hoparlör sistemleri

Duvar hoparlör çeşitleri

İki yollu hoparlör

3 yollu hoparlör

Horn hoparlör

Bahçe hoparlör sistemleri

Kule hoparlör

Subbass

Sinema surrond

Kolon tipi

Hoparlör seçenekleri bulunuyor. Sektörel alanlar ve kullanım alanlarına göre hoparlör tasarımları müzik sistemi niteliğine göre yapılır. Kablolu sistemlerde iç mekan sistemleri ve dış alan hoparlör sistemlerine göre kurulum yapılır.

Tavan- alçıpan hoparlör sistemleri, konferans salonları, eğlence merkezleri, tiyatro ve sinema salonları, gece kulüpleri, alışveriş merkezleri gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Montajları ve kurulumları kolay olan hoparlör sistemleri, hat trafolu, anfili gibi ürün özelliklerine bağlı olarak tasarım edilmektedir.

Müzik Sistemleri Nasıl Seçilir?

Profesyonel ses sistemleri, deneyimli markalar ve sektöre yeni başlayan firma seçenekleri ile sunuluyor. Binlerce ürün, yüzlerce seçenek bulunan müzik sistemlerinde, marka ve meta kalitesine göre ürün seçimleri yapılır. Materyal, hammadde, tasarım ve sistem özelliklerinde göre belirlenen fiyatlar, kullanım alanlarına göre sunulan ekipmanların niteliklerini de belirler. Stüdyo müzik sistemleri, sahne müzik sistemleri, açık- kapalı alan müzik sistemleri gibi çok sayıda seçenek bulunmaktadır. Müzik ses sistemlerinde sunulan monitör ürünler, kulaklık modelleri, mikrofonlar, kabin sistemleri, dizayn ve sistem özelliklerine göre farklı fiyat seçenekleri ile satışa sunuluyor. Taşınabilir ses sistemleri kategorisinde bulunan ürünlerin ise montajına gerek olmamakla birlikte yalnızca entegreleri sağlanır. Ürün seçimleri yaparken;

Frekans aralıkları

Voltaj özellikleri

Watt güçleri

Empedans oranları

Ebatları

Yazılım ve donanımları

Materyal özellikleri

Soğutma sistemleri

İşlev tuşları

Kolay kullanım özellikleri

Taşınabilir sistemlerde hafif ve fonksiyonel tasarımlar

Garanti kapsamları

Dijital ekranlar

Ses bileşenleri

Performans ve ses kalitesi

Gibi ürünlere göre özellikleri değerlendirilebilir. Teknik donanımları ve teknolojik özelliklerin yanı sıra ses kalitesini en iyi oranda sunabilen ürünler tercih edilmelidir. Bas, tiz, tını, ses kontrol özellikleri, Ekolayzer, woofer özellikleri, sezgisel modüller, konsol tasarımları ve opsiyonel kullanım özelliklerine göre müzik sistemi özellikleri ve fiyatları değerlendirilebilir.