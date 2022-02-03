'Müzikle Köprüler Kuruyoruz' konseri Lefke Hanı Meydanı'nda düzenlenecek

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle “Müzikle Köprüler Kuruyoruz” konseri 5 Şubat Cumartesi günü 12.00-14.30 saatleri arasında Lefke Hanı Meydanında (Büyük Han Arkası) düzenlenecek.

Avrupa Birliği’nin (AB) Adadaki kapsamlı çözüme yönelik verdiği desteği vurgulamak amacıyla düzenlenen iki toplumlu konser etkinliğinde Barış için İki Toplumlu Koro-Lena Melanidou, Yıltan Taşcı ve Adamos Katsantonis, Niyal Öztürk ve Frederiki Tombazu ile “Let's Sing Together” Grubu ve DJ Yusuf Coşkuner ve DJ Andreas Colocassides gibi sanatçıların performansları yer alacak.

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03/02/2022 11:33