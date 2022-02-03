'Müzikle Köprüler Kuruyoruz' konseri Lefke Hanı Meydanı'nda düzenlenecek

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03/02/2022

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'Müzikle Köprüler Kuruyoruz' konseri Lefke Hanı Meydanı'nda düzenlenecek

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle “Müzikle Köprüler Kuruyoruz” konseri 5 Şubat Cumartesi günü 12.00-14.30 saatleri arasında Lefke Hanı Meydanında (Büyük Han Arkası) düzenlenecek.

Avrupa Birliği’nin (AB) Adadaki kapsamlı çözüme yönelik verdiği desteği vurgulamak amacıyla düzenlenen iki toplumlu konser etkinliğinde Barış için İki Toplumlu Koro-Lena Melanidou, Yıltan Taşcı ve Adamos Katsantonis, Niyal Öztürk ve Frederiki Tombazu ile “Let's Sing Together” Grubu ve DJ Yusuf Coşkuner ve DJ Andreas Colocassides gibi sanatçıların performansları yer alacak.

03/02/2022 11:33
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TAGS: Müzikle Köprüler Kuruyoruz, Lefke Hanı
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