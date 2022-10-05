Müzisyen Onur Şener cinayetinde tutuklanan iki isim kamu görevinden uzaklaştırıldı

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara'da müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İlker Karakaş ve Ali Gündüz hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara'da meydana gelen müzisyen Onur Şener'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda isimleri geçen İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün, 2012'de KPSS ile Bakanlığın yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atandıkları belirtildi.



Açıklamada, "İş müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup, devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

TUSAŞ ÇALIŞANI DA İŞTEN ÇIKARILDI



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini bildirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında tutuklanan üç şüpheliden biri olan Soyalp, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından işten çıkarıldı.

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05/10/2022 10:29