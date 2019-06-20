Muzla yaptı, hapse girdi

İngiltere’de evinden atılan ve hapse girebilmek için silah süsü verdiği muzla banka soyan Laurence James Vonderdell 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Independent’ın haberine göre Vonderdell, 25 Mart’ta Bournemouth’taki Barclays Bank’ın şubesine girerek görevliye bir poşete sardığı muzu doğrulttu ve “Bu bir soygundur” dedi. Daha sonra karakola giderek aldığı bin 200 sterlini polise teslim eden adam, “Amacım kimseyi incitmek değildi. Sadece başımı sokabilecek bir yer bulmak için bunu yaptım” dedi.