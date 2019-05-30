Muzun kabuğu kendisinden daha faydalı!

Size, yaz-kış ayrımı olmadan sofralarımızdan eksik etmediğimiz muzun kabuğunun da tam bir şifa deposu olduğunu söylesek ne dersiniz? Ayakkabı boyasından diş temizleyeme kadar sayısız yararı var. İşte bunlardan bazıları...

İlginç bir özellik olarak, muz kabuğu mükemmel bir ayakkabı temizleyicisidir. Ayakkabı üzerine sürülen muz kabuğu, ayakkabıyı temizlerken, aynı zamanda ayakkabıya canlılık ve parlaklık da kazandırmaktadır.

Muz ve kabuğu, dişleri temizlemeye ve beyazlatmaya da yardımcıdır.

Muz kabuğu, topuk bölgesine sürülmek sureti ile uygulandığında, topuk bölgesini rahatlatır ve uzun vadede nasırlar konusunda faydası dokunur.

Vücudun çeşitli yerlerinde bulunan kabarmış siğilleri, muz kabuğu sürerek güzelce temizlemek, muz kabuğunun bir başka faydasını ortaya çıkarmaktadır.

Sinek ve benzeri canlıların ısırıkları nedeniyle, insan teni üzerinde oluşan kaşıntılar, muz kabuğu ile giderilebilmektedir.

Sivilceli yüzler için muz kabuğu, faydalı ve zahmetsiz bir yardımcıdır. Gün sonunda güzelce temizlenen yüz bölgesine, yatmadan önce muz kabuğu sürülür.

Tarih boyunca muz kabuğunun iç kısmının bazı yaralara sürülmesi, çeşitli kaynaklarca doğrulanmaktadır. Sedef hastalığında da bu yöntemin kullanıldığı, bir başka bilinen uygulamadır.