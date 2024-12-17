MX/ENDURO RACE 3 Cumartesi Günü Yapılıyor
YAYIN TARİHİ:
17/12/2024
KITMOK ev sahipliğinde, BIKERS CLUB’ın düzenleyeceği MX / ENDURO RACE 3 yarışı 21 Aralık Cumartesi Günü Hamitköy’de yapılacak.
Yarış, saat 11:00’de başlayacak…
KITMOK ve BIKERS CLUB, Yarışmak isteyenlerin için 0548 835 4770 GSM hattına kayıtların sürdüğünü açıkladı.
Yarışla ilgili “ Adrenalini ve hizi doruklarda hissetmeye hazir misiniz? Bikers Club Cyprus'un düzenledigi MX / Enduro Race 3 yarisinda, en zorlu parkurda yeteneklerinizi gösterin!” çağrısı yapıldı.
YAYIN TARİHİ: