HABER KIBRIS

Myanmar ordusuna savaş suçu ithamı

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29/05/2019

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Myanmar ordusuna savaş suçu ithamı

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'ı Budist Arakan Ordusu örgütüne yönelik başlatlılan operasyonlarda savaş suçları ve insan hakları ihlalleriyle suçladı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Myanmar  ordusunu, Arakan eyaletinde düzenlediği yeni askeri operasyonlarla savaş suçları  ve insan hakları ihlalleriyle itham etti.

Uluslararası Af Örgütünün (AI) raporunda, Myanmar ordusunun, eyalette  özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü ile  mücadelede, ocak ayından bu yana ayrım gözetmeksizin devam eden saldırılarda  sivilleri öldürdüğü ve yaraladığı ifade edildi.

Raporda, Myanmar ordusu, "yargısız infazlar, keyfi tutuklamalar ve  işkence yapmakla suçlandı.

Örgüt tarafından belgelenen ihlallerinin çoğundan Myanmar ordusu  sorumlu tutuluyor olsa da raporda, Arakanlı Budist isyancı grubun da kaçırma  olayları ve tehdit gibi sivillere yönelik birtakım suistimallerde bulunduğu ve  sivilleri tehlikeye attığı belirtildi.

Raporda, geçmişte insanlığa karşı suçlara karışan askeri birlikler  tarafından işlenen yeni suçlara ilişkin kanıt ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Af Örgütü Doğu ve Güneydoğu Asya Bölge  Direktörü Nicholas Bequelin, "Arakan eyaletindeki yeni operasyonlar, pişman  olmayan, reform edilmemiş ve sorumsuz bir ordunun, kasıtlı bir taktik olarak  sivillere dehşet saçtığını ve yaygın ihlallerde bulunduğunu gösteriyor."  değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar ordusu, ocakta 13 polisin öldüğü, 9 polisin yaralandığı  saldırıdan sonra Budist Arakan Ordusunu terörist örgüt ilan etmişti.

Eyalette son dönemde örgüt üyeleri ve askerler arasında çıkan  çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla Budist sivilin yerlerinden olduğu ifade  ediliyor.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasındaki çatışmalarda da  çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş  zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler,  kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, bu tarihten sonra Arakan'daki baskı ve  zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaşmıştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu  görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara  yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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TAGS: Myanmar ordusuna savaş suçu ithamı, haber, kıbrıs,
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