Myanmar'da darbe karşıtı göstericilere şiddet: Ölü sayısı 570 oldu

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı başlatılan protestolar sürüyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 570'e çıktı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP) günlük raporda, son 24 saatte 6 kişi daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Raporda toplam can kayıplarının 570'e çıktığı, 2 bin 728 kişinin ise gözaltında tutulduğu aktarıldı.

Darbe karşıtı 443 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor.

Siviller olası hava saldırılarına karşı sığınak kazıyor

Öte yandan Myanmar'ın doğusundaki Şan eyaletinin Tayland sınırında yaşayan çok sayıda sivil, ordunun bölgeye hava saldırıları düzenleme ihtimaline karşı evlerini terk ederek sığınak inşa etmeye başladı.

Myanmar Now sitesinde yer alan haberde, Tachileik kentinde en az 6 bin kişinin, bölgede faaliyet gösteren etnik silahlı gruplardan Şan Devlet Ordusu (SSA) ile Myanmar ordusu arasında çatışma riskine karşı tedbirler aldığı aktarıldı.

Bazı siviller korunmak için sığınak kazarken, bazıları da Tayland sınırına geçmeye çalışıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 570 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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06/04/2021 09:49