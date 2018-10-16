HABER KIBRIS

Myanmar'da iki askeri uçak düştü: 3 ölü

Myanmar'da iki askeri jetin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

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16/10/2018

Myanmar'da iki askeri uçak düştü: 3 ölü

Hükümet yetkilisi Myint Zaw, Myanmar'ın orta kesiminde Magway bölgesinde  jetlerden birinin bir derenin, diğerinin de bir köyün yakınlarına düştüğünü kaydetti.

 

Myint Zaw, jetlerin düşmesi sonucu 2 pilotun yaşamını yitirdiğini  belirterek, jetlerden birinin düştüğü köyde bir kişinin öldüğünü ayrıca 2 kişinin  yaralandığını söyledi.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haziran 2017'de Myanmar'a ait askeri nakliye uçağının Andaman  Denizi'ne düşmesi sonucu 122 kişi ölmüştü.

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TAGS: Myanmar’da iki askeri uçak düştü: 3 ölü, haber, kıbrıs,
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