Myanmar'da madende heyelan: 30'dan fazla kişi kayıp

Dünyanın en büyük yeşim kaynaklarına sahip Myanmar'ın Kachin eyaletinin Hpakant bölgesindeki maden ocağında yerel saatle 15.30 civarında heyelan oldu.

Güvenlik endişesiyle adını vermek istemeyen arama kurtarma yetkilisi, yaptığı açıklamada, Hpakant'taki madende çalışan 30'dan fazla işçinin toprak kayması sonucu göle sürüklendiğini belirtti.

Kaybolan madenciler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden yetkili, yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bu arada, heyelanın olduğu maden ocağının yasa dışı faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Maden ocaklarındaki kazalar nedeniyle her yıl çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Myanmar, küresel çaptaki yeşim üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını karşılıyor.

Hpakant'daki maden ocağında 2020'de meydana gelen kazada çoğu göçmen 160'dan fazla işçi, Ekim 2021'deki heyelanda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.