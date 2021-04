Myanmar'da ölen sivillerin sayısı 726'ya çıktı

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 726'ya yükseldi.



Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 12 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.



Toplam can kaybı 726 olarak güncellenirken, 3 bin 151 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.



Raporda, darbe karşıtı 813 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.



Son 24 saat gözaltına alınanların 36'sının, protestoları organize eden aktivistler olduğu ifade edildi.



GEÇİCİ HÜKÜMETİN KABİNESİ BUGÜN AÇIKLANACAK



Öte yandan, Myanmar'da darbe karşıtı seçilmiş milletvekilleri tarafından sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPH), bir süredir kurmayı planladığı geçici sivil hükümetin kabinesini bugün ilan edeceği bildirildi.



Myanmar Now sitesine konuşan bir CRPH üyesi, 31 Mart'ta ilan edilen Federal Demokrasi Anlaşması uyarınca geçici hükümetin kabinesini belirlediklerini ve kabinenin, halkın oylarıyla seçilmiş isimlerden oluşacağını kaydetti.

BM: MYANMAR'DA DARBE SONRASI 71 GAZETECİ TUTUKLANDI

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Myanmar'da gazetecilerin tutuklanmasından derin endişe duyduklarını söyledi.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) göre Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından şubattan beri 71 gazetecinin tutuklandığını belirten Dujarric, bazı gazetecilere "yalan haber" yapma suçlamaları yöneltildiğini ifade etti.



Myanmar'da askeri darbe karşıtı yapılan gösterilerde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise gözaltına alındı.



MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.



Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.



Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

16/04/2021 09:13