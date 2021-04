Myanmar'da ölenlerin sayısı 753'e yükseldi

Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 753'e yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 2 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.



Toplam can kaybı 753 olarak güncellenirken, 3 bin 441 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.



1179 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.



KAREN ORDUSU, MYANMAR ORDUSUNA AİT ÜSSÜ ELE GEÇİRDİ



Öte yandan darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği (KNU), ülkenin güneyinde Tayland sınırında bulunan Myanmar ordusuna ait bir askeri üssü ele geçirdi.



KNU sözcülüğünden yapılan açıklamada, yerel saatle 04.30'da Karen eyaletine bağlı Mutraw bölgesinde bulunan ordu üssüne baskın düzenlendiği bildirildi.



Çatışmaların sonunda üssün ele geçirildiğini belirten KNU, can kayıplarına ilişkin bilgi vermedi.



MYANMAR'DA ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.



Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.



Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

27/04/2021 08:34