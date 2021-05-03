Myanmar'da ölenlerin sayısı 765'e yükseldi

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte Hpakant, Wetlet, Mandalay ve Hsipaw kentlerindeki protestolarda 6 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.



Toplam can kaybının 765 olarak güncellendiği raporda, 3 bin 555 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.



Raporda, 1369 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.



KAREN ULUSAL BİRLİĞİNDEN SİLAHLI GRUPLARA BİRLEŞME ÇAĞRISI



Öte yandan darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliğinin (KNU) lideri Baw Kyaw Heh, 1 Şubat darbesinin ardından ülke genelinde başlayan direnişin etnik gruplar için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve askeri diktatörlüğe karşı savaşmalıyız." dedi.



KNU lideri Heh, askeri yönetimden kurtulmak için diğer etnik silahlı gruplara, beraber hareket etme çağrısında bulundu.



MYANMAR'DA ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.



Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.



Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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03/05/2021 09:09