Myanmar'da savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

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16/02/2022

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Myanmar'da savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

Myanmar'ın kuzeydoğusunda askeri uçak düştü.Teknik arıza nedeniyle düşen uçağın pilotu yaşamını yitirdi.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV televizyonun haberine göre savaş uçağı Sagaing bölgesindeki bir göle düştü.

Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Arama kurtarma ekipleri, düşen savaş uçağının parçalarının askeri yetkililere teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Sagaing bölgesi, askeri yönetime karşı silahlı direniş hareketi yürüten grupların merkez üssü olarak biliniyor.

16/02/2022 18:52
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TAGS: Myanmar, savaş uçağı
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