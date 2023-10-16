MyART Sanat Merkezi iki çocuk oyununu sahneledi

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16/10/2023

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MyART Sanat Merkezi iki çocuk oyununu sahneledi

MyART Sanat Merkezi "Gemilerde Talim Var" adlı tiyatro oyunu ve "Yaramaz Tilki" isimli çocuk oyununu sahnelendi.

MyART Sanat Merkezi Direktörü Mustafa Çığ  tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, adaya düzenli olarak tiyatro ulaştırma projesi kapsamında sahnelenen oyunlar Dipkarpaz İlkokulu, Erenköy Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı, Derince Kültür Merkezi, Mehmetçik Kaymakamlığı, Geçitkale Kültür Merkezi, Alsancak Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi, Beyarmudu Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Mağusa Mektebim Kolejinde ücretsiz olarak sunuldu.

Çığ, salonlar konusunda ülkede bir yetersizliğin söz konusu olduğunu da kaydetti, mümkün olan her sahneye gitmeye devam edeceklerini belirtti ve bazı yerel yönetimlerin “salonlardan fahiş ücret talep” ettiğini savunarak bunu eleştirdi.

16/10/2023 12:40
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TAGS: MyART, Sanat, Merkezi, çocuk, oyunu
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