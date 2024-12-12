Myrrha Trio’dan Arkhe Sahne’de yeni yıl konseri

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12/12/2024

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Myrrha Trio’dan Arkhe Sahne’de yeni yıl konseri

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Arkhe Lefkoşa ve Myrrha Trio iş birliğinde düzenlenen yeni yıl konserinde, keman sanatçısı Miray Çakır, viyola sanatçısı Sinem Sadrazam ve viyolonsel sanatçısı Püren Eda Gözer sahne aldı.

Üçlüden oluşan Myrrha Trio, dün akşam Lefkoşa Arabahmet Kültür Evi'nde (Arkhe Sahne) yıl konseri verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Myrrha Trio, gecede yeni yıla özel olarak hazırlanan keyifli bir programla klasik müzik tutkunlarına müzik şöleni sundu.

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TAGS: Myrrha Trio
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