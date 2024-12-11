Naana Jane Opoku-Agyemang Gana'nın ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olacak

Gana'da 7 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongresinden (NDC) John Dram Mahama'nın, yardımcılığı için aday gösterdiği Profesör Naana Jane Opoku-Agyemang, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.

Gana'nın demokrasi yolculuğunda yeni bir sayfa açan Opoku-Agyemang, deneyimi ve renkli kişiliğiyle dikkati çekiyor.

Afrika kıtasında halihazırda Tanzanya ve Namibya'da cumhurbaşkanlığı görevini kadınlar yürütürken, Gana tarihinde ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenecek.

7 Ocak 2025'te yemin ederek cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine başlayacak Opoku-Agyemang, yürüttüğü çalışmalarla ülkedeki genç kızlara örnek oluyor.

Gana'nın Cape Coast şehrinde 22 Kasım 1951'de dünyaya gelen Opoku-Agyemang, orta ve lise eğitimini ülkenin farklı şehirlerinde tamamladı.

Opoku-Agyemang, 1977'de Cape Coast Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise sırasıyla 1980 ve 1986 yıllarında Kanada'daki York Üniversitesinde tamamladı.

-Gana'nın ilk kadın rektör yardımcısı

Çalışma hayatına 1986'da öğretmenlik yaparak başlayan Opoku-Agyemang, Cape Coast Üniversitesinde çeşitli akademik görevlerde bulundu.

Jane Naana Opoku-Agyemang, 2008'de üniversitenin rektör yardımcısı olarak atanarak, Gana'da bir devlet üniversitesinin ilk kadın yöneticisi oldu.

Görev süresi boyunca altyapının iyileştirilmesi ve kurum içinde cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi gibi dönüştürücü reformlara öncülük eden Opoku-Agyemang, 2009'da ise Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Yönetim Kurulu'nda Gana'yı temsil etti.

Opoku-Agyemang, 26 Ekim 2018'de, Zimbabve'de bulunan Afrika Kadın Üniversitesinin rektörü olarak görevlendirildi.

-Gana'nın ilk kadın Eğitim Bakanı

Opoku-Agyemang, 2012'de ilk kez cumhurbaşkanı seçilen John Dramani Mahama'nın hükümetinde, 2013-2017 yıllarında, Gana'nın ilk kadın Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında, kız çocuklarının eğitimi ve kadınların güçlendirilmesi üzerine yoğunlaştı.

Eğitimde kapsayıcılığı artırmayı hedefleyen politikalar uygulayan Opoku-Agyemang, 2015'te Kapsayıcı Eğitim Politikası'nın hayata geçirilmesine öncülük etti ve Gana'da eğitimin kalitesinin artırılması için çeşitli projeler geliştirdi.

Profesör Opoku-Agyemang, 2020'de, Gana'da ve Afrika'da kadınlara "ilham kaynağı" olması sebebiyle "Gana'nın En İlham Verici 40 Kadın Lideri" arasında yer alırken, Ocak 2023'te de Afrika'nın en saygın 100 kişisi arasında gösterildi.