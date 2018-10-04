Nabi Avcı'dan Kıbrıs Açıklaması

Avcı, oturum sırasında Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden bir parlamenterin Kıbrıs konusundaki sorusuna, Kıbrıs sorununun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Kırgızistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) 17. Sonbahar Toplantısı'nın ilk oturumunda, "Orta Asya'da ve ötesinde güvenlik diyaloğu kolaylaştırmak" konusu ele alındı.

AGİTPA Başkanı George Tsereteli'nin yönetiminde yapılan toplantıya 46 ülkeden 150'den fazla milletvekili katıldı.

Türkiye'yi temsilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı katıldı.

Avcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bölgesinde güvenlik alanına yaptığı katkıların öneminin altını çizerek, Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde tehlikeli durumların ortaya çıkmaması için her zaman AGİT insiyatiflerini desteklediğini vurguladı.

Uluslararası kuruluşlarla sıkı iş birliği içinde olduklarını hatırlatan Avcı, Türkiye'nin, terörle mücadele konularına, Avrupa'nın güvenliği ve yasa dışı göçün engellenmesi alanında yaptığı çabaları anlattı.

“KIBRIS SORUNUNUN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ GEREK”

Avcı, oturum sırasında Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden bir parlamenterin Kıbrıs konusundaki sorusuna, Kıbrıs sorununun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizerek yanıt verdi.