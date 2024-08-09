Naci Görür Kaş depremini değerlendirdi

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09/08/2024

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Naci Görür Kaş depremini değerlendirdi

Antalya Kaş açıklarındaki 4.1 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Naci Görür, bölgedeki fay hatlarına ilişkin bilgi verirken "Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde peş peşe depremlerin meydana geldiğini duyurdu. Antayla Kaş açıklarındaki depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, fay hatlarını işaret ederek "Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor" ifadelerini kullandı.

Görür'ün açıklaması şöyle:

"Sanırım depremler Helen-Kıbrıs yayında ve Plini-Strabo hendeği üzerinde. Bu transform fay karaya doğru Fethiye-Burdur zonu ile devam ediyor. Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor."

 

09/08/2024 20:22
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TAGS: Naci Görür Kaş depremini değerlendirdi
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