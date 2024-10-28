Naci Görür'den Adana açıklaması: 6 Şubat'ta stres yüklendi

Kahramanmaraş merkezli depremlere yıkıma uğrayan Adana'da dün 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir, demiştik." ifadesini kullandı.

Görür X hesabından, "Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. Deprem dirençli Adana'yı kurun!" paylaşımını yaptı.