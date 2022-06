Naci Talat, ölümünün 31. yılında kabri başında anıldı

Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz isimlerinden biri olan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski Genel Sekreteri Naci Talat Usar, ölümünün 31’inci yıldönümünde bu sabah Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı. Törene, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK üyeleri, partililer, Naci Talat’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Törende, Genel Başkan Tufan Erhürman ile Naci Talat Usar’ın kızı, milletvekili Sıla Usar İncirli konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Naci Talat’ın mezarına çiçekler bırakıldı.

ERHÜRMAN: SEVDİĞİ HER ŞEY TEHDİT ALTINDA

Törende konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Naci Talat’ın bu ülkenin doğasını, hayvanlarını, halkını çok sevdiğini ve sevdiği ne varsa her şeyin tehdit altında olduğunu kaydetti. İnsanların çok ciddi zarar gördüğü yoksullaşma döneminden geçtiğini, çocuklarını göç yollarına isteyerek gönderecek bir noktaya doğru gittiğini ifade eden Erhürman, herkesin yüreğinde bu sıkıntıyı hissettiğini belirtti. Naci Talat’a dair eski bir anısını paylaşan Erhürman, “1990 seçimlerinin hemen ertesi günüydü. ‘Naci Abi ne hissetti?’ diye sordum Sıla’ya. ‘Aynanın karşısında tıraş olurken ıslık çalıyordu, sanki neşeli gibiydi’ dedi bana. Çünkü değerlerinden asla vazgeçmemesi gereken ama yüzünden de tebessümü eksik etmeyen, bu topluma olan inancını asla yitirmeden her gün her dakika mücadeleye devam etmek gerektiğini biliyordu ve bize bunu öğretti” dedi.

“UMUDU YÜREKLERDE SICAK TUTACAĞIZ”

Erhürman, toplum olarak zor bir süreçten geçtiklerini ancak bu süreci Naci Talat’ın yaptığı sevgiyle halkın her kesimini kucaklayacaklarını vurguladı. Naci Talat’ın kendilerinden beklentisinin umudu yüreklerde sıcak tutmak olduğunu dile getiren Erhürman, “Anısı önünde bir kez daha saygı ve hasretle eğiliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

İNCİRLİ: CTP’NİN 52 YILLIK TECRÜBESİ BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR

Naci Talat’ın kızı, Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli de yaptığı konuşmada CTP’nin 52 yıllık tecrübesinin en büyük güçleri olduğunu vurguladı. CTP’nin 52 yılını öğrenerek, bildiklerini yenileyerek, hem aktif politikanın içinde ama aynı zamanda bilgileri çoğaltarak, paylaşarak dünyayı takip ederek, tecrübe biriktirerek gelişerek geçirdiğini dile getiren İncirli, “Vatanı sevmek, ona karşı dürüst olmayı gerektirir” dedi. Anayasa’nın gayri meşru hükümet tarafından delik deşik edildiğini ifade eden İncirli, Naci Talat’ın geçmişte Yenidüzen Gazetesi’nde bir köşe yazısında ““Anayasa’ya gerekli saygıyı göstermezsek, bu ülkeye demokrasinin yerleşemeyeceğini unutmayalım” dediğini anımsattı.

“MÜCADELE VE DİRENİŞLE ANMAK GEREKİYOR”

Ayrıca babasının geçmişte “CTP kedinin kuyruğunda maşrapa değildir” sözünü kullandığını vurgulayan İncirli, babasının aslında CTP’nin kendine güvenen, kendi kararlarını alabilen, özgür, güçlü, kendi iradesine sahip çıkan bir parti olduğunu anlatmaya çalıştığını belirtti. İncirli, “Elbette Naci Talat’ı hüzünle anmak onun neşeli, sarsılmayan, yorulmayan, mücadeleci karakteri ile uyuşmaz. Naci Talat’ı mücadele ile, direniş ile, ilkeler ile, doğru siyasi hedeflerle ve gülümseyen gözlerle, meydanlardaki gür sesiyle, koskoca bir ülkeyi kucaklayan sevgi dolu yüreği ile anmak yaraşır” ifadelerini kullandı. İncirli, ölümünün üstünden 31 yıl geçmiş olsa dahi Naci Talat’ın sevgisinin ve düşüncelerinin her zaman yaşamaya devam edeceğinin altını çizdi.

26/06/2022 12:44