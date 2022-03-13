Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvası Oynandı

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13/03/2022

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Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvası Oynandı

Masa tenisinde geçtiğimiz cumartesi günü Nacit Lama Altuğ Çift Erkek ve Karmalar Anı Turnuvası gerçekleştirildi. Çift ve karma raketlerin oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek mücadeleler ortaya koyduğu turnuvada şampiyonluğa ulaşan isimler, Çift Erkeklerde Eser Erenler-İbrahim Pekdoğan ikilisi olurken, Karmalarda şampiyonluğa ulaşan isimler ise Elif Töre-Cemal Kara ikilisi oldu.

Turnuvada dereceye giren isimlere ödülleri merhumenin kardeşi Serhat Lama ve çocukları tarafından verildi.

Turnuva sonucunda oluşan tablo şu şekilde;

Çift Erkekler

1.Eser Erenler-İbrahim Pekdoğan

2.Dinç Türeray-Hasan Bekiroğulları

3.Bekir Bekiroğulları-Cemal Kara

3.Güzey Aknar-Sertaç Savim

 

Karmalar Çiftler

1.Elif Töre-Cemal Kara

2.Sunay Tufan-Sertaç Savim

3.Alev Yayman-Dinç Türeray

3.Hurey Cambaz Ahmetoğlu-Osman Yurtkan

13/03/2022 20:11
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TAGS: nacit lama altuuğ, masa tenisi, anı turnuvası,
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