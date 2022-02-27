Nadal, Meksika Açık'ta şampiyon oldu

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Meksika Açık finalinde İngiliz sporcu Cameron Norrie'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde Nadal, Cameron Norrie'yi 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Nadal, kariyerindeki 91. ATP şampiyonluğuna uzandı. İspanyol yıldız, elde ettiği 21 şampiyonlukla en fazla grand slam kazanan sporcu konumunda bulunuyor.

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27/02/2022 10:55