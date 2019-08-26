Nadi Aşık hayatını kaybetti

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde böbrek nakli olan Nadi Aşık dün ameliyatının ardından kalbine yenik düştü.

Ağustos ayının başında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki öğretmen Celal Öztürk’ün böbreklerini alan Nadi Aşık, dün ameliyattan sonra uyandırıldığı sırada “Kalp yetmezliği” sonucu yaşamını yitirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Nefrolog Doktor Deren Oygar, “Nadi Aşık iki yıldır diyaliz hastasıydı. Hastanın geçirdiği rahatsızlık böbrek naklinden dolayı değildir”dedi.