HABER KIBRIS

ad

Nadi Aşık hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın sevilen ve tanınan isimlerinden 55 yaşındaki Nadi Aşık, dün yaşamını yitirdi.  

ads
26/08/2019

ads
Nadi Aşık hayatını kaybetti

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde böbrek nakli olan Nadi Aşık  dün ameliyatının ardından kalbine yenik düştü.

Ağustos ayının başında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki öğretmen Celal Öztürk’ün böbreklerini alan Nadi Aşık,  dün ameliyattan sonra uyandırıldığı sırada “Kalp yetmezliği” sonucu yaşamını yitirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Nefrolog Doktor Deren Oygar, “Nadi Aşık  iki yıldır diyaliz hastasıydı. Hastanın geçirdiği rahatsızlık böbrek naklinden dolayı değildir”dedi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Nadi Aşık, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.