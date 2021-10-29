Nadir bulunan 'penis bitkisi' 25 yıl sonra ilk kez çiçek açtı

Nadir görülen ve görünümü erkek cinsel organını andıran 'amorphophallus decus-silvae' adlı bitki, 25 yıl sonra ilk kez çicek açtı.

Hollanda'daki Leiden Hortus Botanicus'ta bulunan ve erkek cinsel organını andıran 'amorphophallus decus-silvae' adlı bitki, 25 yılın arından ilk kez çiçek açtı.

New York Post'ta yer alan habere göre, insanlar yıllardır beklenen hadiseyi gözlemlemek üzere botanik bahçeye akın etti.

Aslen Endonezya'nın Java adasında yetişen bitkinin çiçek açmasının oldukça nadir görülen bir olay olduğu belirtiliyor.

Bitki, çiçek açtığı zaman etrafa çürümüş ete benzer keskin bir koku yayıyor.

Botanikçiler, mevcut hadisenin Avrupa'da üçüncü kez gözlemlendiğini ifade etti. Bitki, Avrupa'da en son 1997 yılında çiçek açmıştı.

Halihazırda Leiden Hortus Botanicus'ta çiçek açan bitki, 2015 yılında Hollandalı bir bahçıvan tarafından dikilmişti.

Botanikçiler, çiçeğe 6 yıl boyunca özenle baktı.

Leiden Hortus Botanicus yetkilileri, Instagram üzerinden yaptıkları paylaşımda, "Bitkinin kendisinin çok nadir görülmesi ve çok az botanik bahçesinin koleksiyonunda yer alması nedeniyle, çiçek açan bu bitkiyi gözlemlemek olduça özel" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, "Bitkinin çiçek açmadığı yıllarda sadece yaprak çıkararak ve yumrularda besin depolayarak enerji toplar. Çiçek açtıktan sonra yaprak büyüme döngüsü yeniden başlar" denildi.

Bu habere tepkiniz:



29/10/2021 12:57